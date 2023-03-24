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Çay fabrikasında yangın çıktı!

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çay fabrikasında bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonrasında kısmen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, milyonlarca liralık maddi hasar oluştu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki çay fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki çay fabrikasında saat 07.00 civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AFAD koordinesinde bölgeye sevk edilen ilgili tüm birimler yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan ilk tespitlere göre, olayda can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

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