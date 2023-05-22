Çavuşoğlu: "Dünyaya açılan bir ülkeyiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kabuğuna çekilen değil, dünyaya açılan bir ülke olduklarını belirterek, "Çünkü dünyanın her yerinde fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirmek için de açılım politikalarımız var." dedi.

Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile katıldığı Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, derneğin sanata, bilime, eğitime önem vererek farkını ortaya koyduğunu söyledi.

Dünyanın her yerinde iş insanlarının önünü açmanın, ekonomi diplomasisinin önceliklerinden olduğunu anlatan Çavuşoğlu, istikrarla birlikte ülkeye küresel sermayenin gelmesinin önem arz ettiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, ticaretin kolaylaştırılması için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kabuğumuza çekilen değil, dünyaya açılan bir ülkeyiz çünkü dünyanın her yerinde fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirmek için de açılım politikalarımız var. Bir bölgesel, kıtasal açılım, iki misyon sayımızın tüm dünyaya yayılması. 260 misyonla dünyada diplomatik misyon sayısı bakımından beşinci sıraya yükseldik. Bunun ticaretimize çok önemli katkı yaptığını görüyoruz. Merkez Bankasının araştırmasına göre, ortalama yüzde 26,7 ihracatımız artmış bu ülkelere. Afrika'nın uyandığını tüm dünya görüyor. Aslında rekabet Afrika'da. Bizim oraya girmemizden çok rahatsız olanlar oldu, şimdi gerek Fransa gerekse Amerika bizimle istişareleri de başlatmak istedi, başlattık, işbirliği yapmak istiyoruz. Amerika, Afrika'da son zamanlarda Çin'i dengelemek istiyor. Bunun için Türk firmalarıyla yakından çalışmaya başladılar. Müthiş bir rekabetin olduğu Afrika'da 44 büyükelçiliğimiz var. 4 milyar olan ticaretimiz şimdi 40 milyar dolara çıktı. Bunu daha da artıracağız. Bu sene 50 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyoruz."

Asya açılımı sonrası 2019'dan bu yana Asya ile olan ticaretin yüzde 40 arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, vize kolaylığı ve iş adamları ile taşımacıların önündeki engellerin kaldırılmasının önceliklerinden olduğunu vurguladı.

"Şengen vizesi için 5 kriter kaldı"

Çavuşoğlu, "Schengen Visas"ın (Şengen Vize) henüz yürürlüğe girmediğine değinerek, "72 kriterden 66'sını yerine getirdik. Interpol ile işbirliği konusu da çözüldü. 67 oldu, 5 kriter kaldı. Son 4-5 yıldır AB, gerçekleştirilen kriter sayısı arttıkça bizden uzaklaşmaya başladı. Geri kalan kriterleri müzakere etmiyor. Tıpkı Karadağ'ın, tüm fasılların kapanış kriterlerini yerine getirmesine rağmen genişlemeye karşı ülkeler sebebiyle o fasılların kapatılması toplantılarını geciktirdikleri gibi. Bunun peşinde olacağız." diye konuştu.

Salgın döneminde Türkiye'nin güvenli tedarik zincirinde başarılı bir ivme yakaladığını anlatan Çavuşoğlu, bunu gerek savunma gerekse diğer alanlarda iyi değerlendirmek gerektiğini ifade etti.

Dünyanın her yerine THY'nin uçuşlarını artırmanın turizm ve iş dünyası açısından önemli olduğunu bildiren Çavuşoğlu, "THY uluslararası destinasyon bakımından, iç hat uçuşlarını dahil etmezsek, dünyada birinci sırada. Sefer düzenlenen ülke ve destinasyon sayısı her geçen gün artıyor." dedi.

Çavuşoğlu, önemli fırsatlar çıkmaya başladığını, bunu iyi değerlendirmek için lojistikte, ulaştırmada, enerjide stratejik hamleler yapmak gerektiğini, tarihi İpek Yolu koridorunu iyi değerlendirmek gerektiğini söyledi.

"Avrupa'nın dışa bağımlılığı artmaya başladı"

Dünyadaki gelişmelerin iyi okunması gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"100 yılda yaşanan bir kırılma noktasını yaşıyoruz. Kırılganlıklar, gerginlikler devam ediyor, istikrarsızlık artıyor, savaş yanı başımızda. Kim derdi Avrupa'nın ortasında bir savaş olacak. Diğer taraftan salgın bize bir şey öğretti, bundan sonra da salgınlar olabilir hazırlıklı olmamız gerekiyor. İklim değişikliği gerçek, enerji krizi giderek derinleşiyor. Tahıl anlaşmasıyla biz dünyayı rahatlatsak da gıda krizinin kaçınılmaz olduğunu uzmanlar söylüyor. Düzensiz göçmen meselesi artarak devam eden bir sınama."

Çavuşoğlu, İsviçre'de ve ABD'de bankacılık sektörünün yaşadığı sıkıntılara değinerek, Fransa'daki gösterilerin yükseldiğini, Amerikan ekonomisine güvenin azaldığını dile getirdi.

Avrupa'nın dışa bağımlılığının artmaya başladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada arabuluculukta marka olduğunu vurguladı.

Normalleşme sağlanan ülkelerle ciddi işbirliği yapılmasının önemine işaret eden Çavuşoğlu, Mısır'dan sonra Yunanistan ile ortam yakaladıklarını, iki ülkenin seçim atmosferinde ilk defa retorik olmadığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneğini ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.