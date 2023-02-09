Can kaybı yükselmeye devam ediyor!
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde can kaybı 12 bin 391'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 62 bin 914 olarak güncellendi.
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi
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