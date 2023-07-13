Çalışkan: “Af söylentilerine açıklık getirilsin”

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde, 29 Ekim'de bir af çıkacağına dair söylentiler yayıldığını ifade etti.

Kamu görevlilerine bu konudaki spekülasyonlara açıklık getirmek konusunda bir görev düştüğünü belirten Çalışkan, "Milyonlarca insanı ilgilendiren bir durum söz konusuyken ses çıkarılmaması kabul edilemez. Af söylentilerine açıklık getirilmelidir. Milyonların beklentisi af, bir müjde olarak insanlara verilmelidir ve bu süreçte adil davranılmalıdır." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, bazı ailelerin kız çocuklarını okula göndermek istemediklerini gerekçe göstererek, "gerekirse kız okullarının açılabileceğine" ilişkin sözlerini hatırlatması üzerine Çalışkan, bu tür konulara bilim gözüyle yaklaşılması gerektiğini dile getirdi.

Karma eğitim olabileceği gibi çocukları için ayrı eğitim isteyen ailelerin taleplerine de saygı duymak gerektiğini söyleyen Çalışkan, "Sayın Yusuf Tekin'in açıklamalarını olumlu bulduğumu ifade etmek isterim." dedi.