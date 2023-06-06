Bu "AŞK" burada bitemez

Bir Mayıs daha geldi geçti. “Mayıslar Bizimdir” diyen Galatasaray, 2023 Mayısının son gününün gecesinde yine şampiyonluğunu ilan etti. Üstüne bir de son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi sezon boyunca susmayan 53.000 seyircisinin önünde yenerek, adeta şampiyonluk pastasının üzerine çileği yerleştirdi.

Zor ve uzun bir sezondu. Pandeminin boş tribünlerle söndürdüğü futbol aşkı, Cumhuriyet’in 100. yılında tam yeniden ateşleniyor derken, bütün ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi, bölgenin iki takımının ligden çekilmek zorunda kalmasıyla daha da üzücü bir hal aldı.

Uzun ve zorlu bir yolculuk sonunda gelir şampiyonluklar... Temmuz sıcağında başlar yol, sonra mevsimler geçer sırayla, sonbaharın yağmurları, yağmur çamur deplasmanlarla geçen koca kış, şampiyonluk hesaplarının yeşermeye başladığı bahar…Mağlubiyetler, moral bozuklukları, düşüşler… Sonra yeniden ayağa kalkışlar…

Galatasaray bu sene bir şampiyonluktan fazlasını elde etti bence. Bütün camia sanki başından sonuna Mayısın son gecesi yaşayacağı o coşkuyu hayal etti. Tek yürek oldu, kenetlendi.

Ama bu şampiyonluğun öyle bir mimarı vardı ki en çok da onunla hatırlanacak Cumhuriyetimizin 100. yılında gelen bu 23. Zafer; o isim İcardi. Tam ismiyle; Mauro Emanuel Icardi Rivero

1993’te Arjantin-Rosario’da doğan İcardi, İspanya’da başlayan kariyerinin en parlak günlerini İtalya’da yaşadı. Sampdoria ve Milan’da ateşli İtalyan taraftarları ile kurduğu ilişki, sansasyonel yaşamı ve hep gülen yüzü ile farklı bir profildi İcardi.

Babasının yönlendirmesiyle futbola başladı

Sansasyonel bir yaşam diyorum ki, hakikaten öyle bir hayat yaşıyordu İcardi. Takım arkadaşı Maxi Lopez’in Lübnan asıllı Arjantinli eşi Wanda Nara ile yasak aşkı, boşanmalar, evlenmeler, karşılıklı ihanetler, ayrılıklar, büyü iddiaları, ailesine rest çekişi, Wanda’ya dönüşü.. İçinde 5 çocuğun da olduğu tutkulu bir hikayeydi onlarınkisi...

İtalya sonrası, PSG’de umduğunu bir türlü bulamadı İcardi. Son dünya kupasına da çağrılmadı. Arjantinli yıldız Messi, yakın arkadaşı Maxi Lopez’le İcardi arasında yaşananlardan sonra “Benim olduğum yerde İcardi olamaz” diyerek rest çekmişti çünkü. Neşesi gitti, ateşi söndü, yalnızlaştırıldı…Tam da bu dönemde geldi Galatasaray’dan teklif. Teklif diyorum ama öyle geçiştirilecek bir şey değil; başkanından, malzemecisine, taraftarına kadar tabiri caizse “tutkulu bir isteyiş”ti.

Günlerce süren bekleyiş, pazarlıklar, geceleri uyumadan klüpten gelecek haberi bekleyen binlerce taraftar. İnanın böylesi belki de yaşanmamıştır Galatasaray tarihinde. Umutlu bekleyiş sona erip İcardi İstanbul’a geldiğinde binlerce taraftarın “aşkı” ile karşılaştı. İki sevgilinin özleminin bitmesi gibiydi bu buluşma. Aslan dövmesi, ve saçlarını kulübün renklerinden sarıya boyatması iyice coşturdu Galatasaray taraftarını. Yalnızlığını unutmuştu, içindeki o kocaman boşluk Galatasaray taraftarının kucak açmasıyla yok olup gitmişti.

Ailesinin İspanya'ya göç etmesiyle İcardi için herşey değişecekti

Sarıp sarmaladı Galatasaray taraftarı onu, korkuyordu çünkü bir yandan da. Böyle sansasyonel bir hayattan korkuyorlardı. Başarısız olmasına tahammülleri yoktu İcardi’nin.Ve işte “aşkın olayım” o zaman geldi. Resmen çekip aldı Wanda Nara’nın elinden İcardi’yi Galatasaray taraftarı, sevdi, çok sevdi, kıskandı, en çok da korudu.

Bu sevgiye karşılığı çok özel oldu İcardi’nin. Onbinlerce seyircinin “aşkın olayım “diyerek bağırarak “ilan-ı aşk” ettiği statlarda, hayata ve futbola olan tutkusunu yeniden buldu. Aslında yeniden kendine buldu İcardi..

Mauro İcardi İstanbul'a indiğinde sağ elini göğsüne koyarak Metin Oktay selamı vermişti

Bu kadar çok sevilen, adeta pamuklara sarılan İcardi Galatasaray’ın elde ettiği şampiyonluktaki en önemli isim olarak çıktı. Geldi, sevildi, çok sevdi, işini yaptı ve gitti. PSG kulübünden 1 yıllık kiralanan İcardi dün geri döndü.

Yaz gelince ayrılan, herkesin yoluna gittiği okul aşıkları gibi mutsuz şimdi Galatasaray taraftarı. Yeniden başlıyor o günler; istemeler, beklemeler, yol gözlemeler.

Şimdi Galatasaray yönetiminin üzerinde tarihi bir sorumluluk var. Bu sene İcardi’nin takıma etkisiyle gerçekleşen bu kenetlenmeyi unutmadan, ne yapıp edip anlaşılmalı kulübü ve kendisiyle. Taraftarın “aşkı olan” İcardi geri gelmeli; Bu aşk burada bitemez, bitmemeli.