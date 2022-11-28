Bol gollü maçta kazanan çıkmadı!

2022 Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıda Kamerun maça hızlı başladı. Jean-Charles Castelletto'nun 29. dakikada attığı golle Kamerun 1-0 öne geçti. Dakikalar 45'i gösterdiğinde sahneye çıkan isim Sırp oyuncu Starhinja Pavlovic oldu. İlk yarının son dakikalarında beraberliği yakayalan Sırbistan soyunma odasına önde gitmek için duraklamaları iyi kullandı. İlk yarı bitmeden Lazio forması giyen Sergej Milinkovic-Savic ilk yarının skorunu 1-2 olarak belirledi ve taraflar soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarıya da Sırbistan baskılı başladı. 53. dakikada Aleksandar Mitrovic skoru 1-3'e getirdi. Bu skordan sonra Kamerun'da yıldız oyuncu Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten 10 dakika sonra golü bulan Aboubakar skoru 2-3 yaptı. Attığı golden yalnızca 2 dakika sonra Maxim Choupo-Moting'e asist yapan Aboubakar maçı 1 gol 1 asistle tamamladı ve Moting skoru 3-3'e getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve maç 3-3'lük skorla sonuçlandı.

Dünya Kupası'nda ilk defa karşılaşan iki ekip arasında kazanan çıkmadı. 6 gole sahne olan karşılaşmada taraflar 1 puana razı oldu.

Kamerun gruptaki son maçını 2 Aralık Cuma günü Brezilya'ya karşı oynayacak. Sırbistan ise aynı gün İsviçre ile kozlarını paylaşarak grup maçlarını tamamlamış olacak.