Bodrum'da silahlı saldırı zanlıları adliyede!

Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otelde yaşanan olayla ilgili yakalanan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

Ne olmuştu?

İlçedeki bir otele 28 Ağustos'ta kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açılmış, oteldekilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş, 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Olayın otelde kalan 3 kişi ile daha önce aralarında husumet olan ve dışarıdan gelen şüpheliler arasında yaşandığı belirtilmiş, jandarma ekipleri olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.