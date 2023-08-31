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Bodrum'da silahlı saldırı zanlıları adliyede!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otelde yaşanan olayla ilgili yakalanan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

Ne olmuştu?

İlçedeki bir otele 28 Ağustos'ta kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açılmış, oteldekilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş, 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Olayın otelde kalan 3 kişi ile daha önce aralarında husumet olan ve dışarıdan gelen şüpheliler arasında yaşandığı belirtilmiş, jandarma ekipleri olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Bodrum'da silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı!Bodrum'da silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı!Yaşam

 

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