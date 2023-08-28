Bodrum'da silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı!

Olay, saat 23.00 sıralarında Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille otele gelen kimliğini henüz öğrenilemeyen 3 kişi ile otelde konaklayan 3 kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Oteldekiler ve bölgedeki vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22) kendi imkanlarıyla özel hastaneye götürülürken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Ataş'ın (28) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılardan Mert Ali A. (17) da ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ömer Ataş'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

5 zanlı yakalandı

Bodrum'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı yakalandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada çalışma yapan jandarma ekibi, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.