Bodo/Glimt Beşiktaş maçı hangi kanalda ve ücretsiz mi yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde günün ikinci seansından temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

BODO/GLIMT'LE ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILAŞACAK

Beşiktaş'la Bodo/Glimt tarihlerinde üçüncü kez birbirlerinin rakibi olacak.

İlk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelen iki ekibin Norveç'teki mücadelesi 1-1 sona ermiş, İstanbul'da oynanan rövanşı da siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı.

Ayrıca, Bodo/Glimt maçı Beşiktaş'ın 9. kez bir Norveç takımıyla oynayacağı maç olarak tarihe geçecek.

Bodo/Glimt'le daha önce iki maç yapan siyah-beyazlı ekip, Norveç takımlarından Rosenborg, Valerenga ve Tromsö ile de ikişer kez karşı karşıya gelmişti.

BODO/GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Bodo/Glimt Beşiktaş maçı 26 Ekim Perşembe günü oynanacak. Zorlu mücadelenin başlama saati ise 22:00 olarak açıklandı.

BODO/GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. karşılaşmasına sahne olacak Bodo/Glimt Beşiktaş maçı, dijital medya platformu Exxen'den yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Mert Günok, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Rashica Ghezzal, Muleka, Aboubakar

UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

1- Lugano / 4 Puan

2- Club Brugge / 4 Puan

3- Bodo/Glimt / 1 Puan

4- Beşiktaş / 1 Puan