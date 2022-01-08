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Bitlis’te yolcu otobüsü devrildi

Bitlis’te yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bitlis-Tatvan kara yolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır’dan Van yönüne giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 21 BY 095 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Kazada, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan’daki devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtildi.

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