Bill Gates'den "çip" yanıtı

Kovid-19 sürecinde, özellikle aşı karşıtları tarafından adı komple teorileriyle anılan eski Microsoft CEO'su Bill Gates, Twitter'dan yaptığı soru-cevap etkinliğinde, "Kollara çip takmak bana mantıklı gelmiyor, bunu neden yapmak isteyeyim?" dedi.

İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Gates, "Omicron bir ülkeden geçdiğinde, yılın geri kalanında çok daha az vaka görülmelidir, böylece Kovid daha çok mevsimsel grip gibi tedavi edilebilir" dedi.

Gates ,Omicron'dan daha bulaşıcı bir varyantın ortaya çıkmasına fazla ihtimal vermediğini söylese de, "Pandemide çok şaşırdık" ifadelerini kullandı.

Gates, Omicron'un diğer varyantlara göre nispeten daha hafif olsa da, ülkelerin sağlık sistemlerini tehdit edebilecek boyutlara ulaşabileceği uyarısında bulundu.