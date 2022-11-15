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Biden'dan F-16 mesajı: Desteğimiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'de G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. Biden'dan F-16 konusunda destek açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Biden, G20 Zirvesi'ndeki ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye ile ABD arasındaki F16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirtti.

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