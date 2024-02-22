Biden, seçim kampanyasında Putin'e küfretti!

The Hill'in haberine göre, Biden California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, seçim kampanyası konuşması yaptı.

Putin ve diğer bazı liderler nedeniyle sürekli nükleer çatışma endişesi yaşandığına işaret eden Biden, aslında en temel varoluşsal tehdidin iklim olduğunu söyledi.

Biden, konuşmasında Rusya lideri Putin'e yönelik küfür içerikli ifadeler kullandı.

Biden ayrıca, seçimde Cumhuriyetçilerin aday adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı da Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevindeki ölümü konusunda Putin hakkında konuşmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

ABD Başkanı Biden, Navalnıy'ın ölümünden Putin'i sorumlu tutmuş, "Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili haberlere hem şaşırmadım hem de öfkelendim. Putin, onu zehirledi, tutuklattı ve yargılattı. Onu hapishaneye gönderdi ve izole etti." ifadesini kullanmıştı.