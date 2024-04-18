Biden: "Amcamı yamyamlar yedi"

ABD'nin 81 yaşındaki başkanı Joe Biden, gündem yaratan açıklamalarına devam ediyor.

Scranton'da amcasının adını taşıyan savaş anıtını ziyaret eden Biden, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlginç bir açıklama yapan Biden, amcası Ambrose Finnegan'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini iddia etti.

Biden, "İkinci Dünya Savaşı sırasında amcamın uçağı Yeni Gine’de vuruldu ve cesedi asla bulunamadı. Çünkü eskiden Yeni Gine’nin o bölgesinde gerçekten çok fazla yamyam vardı." diye konuştu.