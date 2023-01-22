Beyonce, bir saatte 24 milyon dolar kazandı!

2018'den bu yana konser vermeyen ABD'li şarkıcı Beyonce, Dubai'deki bir otelin açılışında sahne aldı. VIP isimlere yönelik özel bir kutlamayla açılan lüks otelde konser veren Beyonce'ye, 24 milyon dolar (yaklaşık 450 milyon TL) ödendi. Şarkıcı, ayrıca ailesiyle birlikte 82 bin dolarlık süit odada kaldı.

41 yaşındaki şarkıcının dört yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıktığı geceye Beyonce'nin eşi Jay-Z, Kendall Jenner, Rebel Wilson ve Ellen Pompeo gibi birçok ünlü isim katıldı.

2008 yılında evlendiler

Öte yandan müzik dünyasının en çok kazanan çiftlerinden biri unvanını taşıyan Beyonce ile Jay-Z, 2004 yılında beri birlikte. 2008'de nikâh masasına oturan çiftin Blue Ivy, Sir ve Rumi adında üç çocuğu bulunuyor.