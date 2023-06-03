AjansHaber.com.tr Spor Beşiktaş vazgeçmiyor!

Beşiktaş vazgeçmiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Siyah - beyazlılar Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın birer gol ve birer asistle oynadığı mücadelede rakibini 5-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Mücadele 5-2 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa'nın golleri Aytaç Kara ve Ryan Donk ile geldi. Beşiktaş'ın golleri; Gedson, Cenk, Aboubakar, Tayfur ve Atiba'dan geldi.

Maçta 1 gol ve 1 asistle mücadele eden Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar yıldızlaştı.

Cenk Tosun, Güneş açtı

Cenk Tosun, Şenol Güneş teknik direktörlüğü altında 99. maçında 50. golünü attı.

Beşiktaş, bu maçla birlikte puanını 77'ye yükseltti ve Fenerbahçe'yle eşitledi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Galatasaray taraftarını üzen haber
Ali Koç'tan flaş istifa cevabı!
Rekor bonservis! İlk resmi teklif yapıldı!
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike!
Galatasaray'dan yılın transferi!
Süper Lig'de 37.hafta maçları yarın başlıyor!
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın davetine ret!