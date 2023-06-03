Beşiktaş vazgeçmiyor!

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Mücadele 5-2 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa'nın golleri Aytaç Kara ve Ryan Donk ile geldi. Beşiktaş'ın golleri; Gedson, Cenk, Aboubakar, Tayfur ve Atiba'dan geldi.

Maçta 1 gol ve 1 asistle mücadele eden Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar yıldızlaştı.

Cenk Tosun, Güneş açtı

Cenk Tosun, Şenol Güneş teknik direktörlüğü altında 99. maçında 50. golünü attı.

Beşiktaş, bu maçla birlikte puanını 77'ye yükseltti ve Fenerbahçe'yle eşitledi.