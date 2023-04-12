Beşiktaş-Atletico Madrid yardım için sahada!

Beşiktaş ve Atletico Madrid depremin neden olduğu yaraları sarmak amacıyla dostluk maçında bugün karşı karşıya gelecek.



Vodafone Park'taki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ortak yayınla NTV ve Star'dan yayınlanacak.



Müsabakanın bilet satışından elde edilecek gelir, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.



Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini Passolig'den veya Vodafone Park'ta bulunan bilet satış gişelerinden alabilecek.



Karşılaşma öncesinde özel olarak hazırlanan formalarla sahaya çıkacak olan iki takımın oyuncuları, toplumsal sorumluluk bilincini yansıtarak, futbol camiasının birlik ve beraberlik mesajını tüm dünyaya duyuracaklar.



Yoğun ilginin beklendiği karşılaşma için Beşiktaş Kulübü de taraftarlarına destek çağrısında bulundu.

Yardım maçı fikri, Atletico Madrid CEO'su Miguel Ángel Gil Marín'in, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk'i aramasıyla başlamış, tüm geliri deprem bölgesine aktarılmak üzere, dostluk karşılaşması oynanmasına karar verilmişti.



Tarihi maçta yıldızlar sahadayken, iki kulübün efsaneleri de tribünden destek mesajı verecek.