Benzin ve motorine zam geliyor!  

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?

Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi.



Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.



Güncel akaryakıt fiyatları



İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:



Benzinin litresi ortalama 43,65 lira



Motorinin litresi ortalama 41,07 lira



Otogaz ortalama 22,47 lira



