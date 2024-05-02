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Benzin ve motorine zam geliyor!  

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geliyor. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları..

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?

Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi.

Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

Benzinin litresi ortalama 43,65 lira

Motorinin litresi ortalama 41,07 lira

Otogaz ortalama 22,47 lira

 

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