Bazı atama kararları Resmi Gazete'de

Kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına 44 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açıkta bulunan Aliağa, Ambarlı, Antalya, Bandırma, Bodrum, Ceyhan, Çanakkale, Gemlik, İskenderun, İstanbul, İzmir, Karadeniz Ereğli, Kocaeli, Samsun, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak bölge liman başkanlıklarına atanan isimler de Resmi Gazete'de yer aldı.