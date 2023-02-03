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Bazı atama kararları Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişlikleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı bazı liman başkanlıklarına atama yapıldı.

Kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına 44 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açıkta bulunan Aliağa, Ambarlı, Antalya, Bandırma, Bodrum, Ceyhan, Çanakkale, Gemlik, İskenderun, İstanbul, İzmir, Karadeniz Ereğli, Kocaeli, Samsun, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak bölge liman başkanlıklarına atanan isimler de Resmi Gazete'de yer aldı.

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