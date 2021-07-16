Bayraktar TB2, Ukrayna semalarında: İlk test uçuşu yapıldı

Ukrayna, Deniz Kuvvetleri için Türkiye'den aldığı ilk insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin test uçuşunu gerçekleştirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, TB2'nin Ukrayna'nın sahil kentlerinden biri olan Nikolayev açıklarında ilk test uçuşunun yapıldığı duyuruldu. Test uçuşuna yönelik yapılan açıklamada, Bayraktar TB2'nin Rusya karşısında Ukrayna için önemine vurgu yapıldı.

“Rusya saldırganlığını caydırmak için savunma sistemimizin bir parçası olacak”

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Alexander Mironyuk test uçuşunun ardından yaptığı açıklamada, “Ukrayna Donanması için Bayraktar TB2, Ukrayna'nın denizlerdeki çıkarlarını korumak ve Rus saldırganlığını caydırmak için savunma sistemimizin bir parçası olacak" dedi. Test uçuşuna değinen Mironyuk, "Testler sırasında Bayraktar TB2, yüksek sonuçlar gösteren bir dizi savaş eğitimi görevlerini tamamladı" bilgisini paylaşarak İHA'ların Ukrayna donanmasının ülkenin güneyindeki sınırlarını korumadaki savunma yeteneğini önemli ölçüde arttıracağını kaydetti. Mironyuk, "Ayrıca uçuş menzilleri 150 kilometre olan Bayraktar TB2'lerin yerine güncellenmiş 300 kilometre menzilli İHA'ları aldık. Yalnızca donanma alanında değil, tüm askeri alanlarda yenilikler yaparak NATO standartlarına yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.