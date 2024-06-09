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Başkentte bazı metro seferleri geçici süreyle durduruldu

EGO Genel Müdürlüğü, kentte etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle OSB-Eryaman 5 istasyonları arasındaki metro seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.

Genel Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'da yaşanan yoğun yağış nedeniyle, OSB-Eryaman 5 istasyonları arasındaki metro seferleri geçici süreyle durdurulmuştur. 9 Haziran Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerimizin mağdur olmaması adına bölgedeki okullara sabah saatlerinden itibaren, EGO otobüsleri ile ek seferler düzenlenecektir. Metro seferlerimiz, Eryaman 5-Koru istasyonları arasında devam edecek olup yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."

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