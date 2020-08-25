Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya." paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya...
Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum."
Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 25, 2020
Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum. pic.twitter.com/EyyqO1qOzI