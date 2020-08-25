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Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya...

Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum."

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