Başakşehir kötü gidişe 'dur' diyemiyor: Yine kazanamadılar

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren son şampiyon Başakşehir, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve kötü gidişe 'dur' diyemedi.

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren son şampiyon Başakşehir, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve kötü gidişe 'dur' diyemedi.

Karşılaşmadan dakikalar;

11. dakikada Mahmut Tekdemir’in ortasını Konyaspor savunmasından önce davranarak göğsüyle kontrol eden Crivelli, Ahmet Çalık’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palayık, pozisyon sonucunda penaltı kararı verdi.

14. dakikada bu pozisyon tekrar izlemek için VAR’a giden hakem Ali Palabıyık, penaltı kararını iptal etti.

28. dakikada sağ kanatta Daci’nin pasını alan Sekidika’nın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert yandan auta çıktı.

30. dakikada Mahmut Tekdemir’in ceza alanı içinde pasını alan Aleksic’in şutunu kaleci Eray topu rahatlıkla kontrol etti.

41. dakikada gelişen Konyaspor atağında Daci’nin sol kanattan ortasını Başakşehir savunması uzaklaştırdı. Yay üzerinde topu alan Diomande’nin sert şutu, son anda Başakşehir savunmasına çarparak kornere çıktı.

45+3.dakikada sol kanattan Guilherme’nin açtığı ortaya arka direkte Skubic kafayla vurdu. Kaleci Volkan Babacan topu kontrol etti.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Medipol Başakşehir sol kanattan korner kazandı. Paslaşılarak kullanılan kornerde Berkay ceza sahasına ortasını yaptı. Altı pas önünde Epureanu'nun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

56. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Deniz'in sağ kanattan yaptığı ortada Crivelli, altı pas içinde kafayı vurdu, kaleci Eray ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole engel oldu.

71. dakikada turuncu-lacivertli ekibin sağ kanattan kullandığı kornerde Deniz Türüç'ün ön direğe gönderdiği topa Ponck kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

GOL - 79. dakikada konuk ekip öne geçti. Bytyqi'nin sol kanattan arka direğe gönderdiği topa Cikalleshi uçarak kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

GOL - 85. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Aleksic'in altı pas önüne yaptığı ortada Demba Ba topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 1-1.

Mücadele 1-1 tamamlandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Çimen

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 36 Giuliano), Deniz Türüç (Dk. 72 Demba Ba), Berkay Özcan, Aleksic, Crivelli (Dk. 86 Junior Fernandes)

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika (Dk. 90 Shengelia), Hadziahmetovic (Dk. 67 Milosevic), Cikalleshi (Dk. 90 Kravets), Daci (Dk. 62 Bytyqi)

Goller: Dk. 79 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 85 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 51 Guilherme (İttifak Holding Konyaspor)