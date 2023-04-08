Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı bugün açılıyor!

İstanbul'da ulaşımı kolaylaştıracak Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı 2 buçuk yılda tamamlandı. 70 bin yolcuya hizmet verebilecek metro hattı, Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Hattına ve Halkalı-İstanbul Metro Hattına entegre olarak yolculuk sürelerini kısaltacak. Yeni metro hattının açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.

Toplam 4 istasyon bulunuyor

Öte yandan Karaismailoğlu, açılış öncesi metro hattındaki hazırlıkları yerinde inceledi. Metro hattına ilişkin şu bilgileri verdi:

“İstanbul’da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu; 318,3 kilometre metro hattı bulunmaktadır. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380,2 kilometreye yükselecektir. 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Kayaşehir Hattımızda; Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir Toplu Konutlar ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon bulunmaktadır.”