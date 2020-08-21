Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, yönetimden Memphis Depay'ın transfer edilmesini istedi.

Hollandalı çalıştırıcının milli takımdan eski öğrencisi Depay'ı, takımdan ayrılacağı konuşulan Luis Suarez'in yerine düşündüğü öğrenildi.

33 yaşındaki Uruguaylı'nın sözleşmesine bir yıl kalmasına rağmen, Suarez'le bu yaz transfer döneminde kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor. Luis Suarez'in adı son dönemlerde eski kulübü Ajax ile anılıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL OYNADI

2017 yılından beri Fransa'da Lyon forması giyen Depay, bu sezon Fransa Lique 1'de çıktığı 13 maçta 9 gol kaydetti. Hollandalı futbolcu ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımıyla yarı final oynama başarısı da gösterdi.