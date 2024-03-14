Bakan Yerlikaya, yok edilen terörist sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Ticaret Odası'nın Mart ayı toplantısına katıldı. Toplantıda Bakan Yerlikaya’ya Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ticaret odası üyeleri ile iş insanları eşlik etti.

"ONLARI YAKALAYIP, NEFESLERİNİ KESİP, DİZ ÇÖKTÜRÜP ADALETE TESLİM ETMEKTE KARARLIYIZ"

Programda konuşan Bakan Yerlikaya, göreve geldiği günden itibaren yapılan operasyonlarla ilgili bilgi vererek, "1 Haziran-12 Mart yani göreve geldiğimizden beri kırsalda yapılan operasyonlar, şehir operasyonları toplam 22 bin 234 operasyonda 817 terörist etkisiz hale getirildi. Tüm detaylar var. İstanbul’da 283 şehir operasyonda 87 terörist etkisiz hale getirmiş. Yurt dışına da kaçsa yerin dibine de girse, gökyüzüne ayada gitse bu milletin desteği ve duası ile bizim üzerimizde olduğu müddetçe onları yakalayıp nefeslerini kesip, diz çöktürüp adalete teslim etmekte kararlıyız.” ifadelerini kullandı.