Bakan Yerlikaya açıkladı: 40 yılın en düşük seviyesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Yüksekova'da açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "2023 yılında teröre katılım 56 kişiyle 40 yılın en düşük seviyesinde. Bütün dağlarımız vadilerimizde kahraman özel harekatçılarımız, jandarmalarımız, korucularımız var.

Artık hiçbir mera ve yaylalarımız güvenlik nedeniyle kapalı değil. Doğu ve güneydoğudaki şehirlerimizin her birinde el birliği ile o şehri kalkındırma refah huzuru temin ediyoruz." diye konuştu.

2 PKK'lı daha teslim oldu

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin daha hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesi yer aldı.