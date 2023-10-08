Bakan Yerlikaya: 2 bin 554 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, ‘Kahramanlar’ operasyonları kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'sinin 10 yıldan saha uzun zamandır arandığı, 91'nin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2451'inin ise 0 ile 5 yıldır arandığı tespit edildi.

“KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA TÜM TÜRKİYE’DE YAPILAN OPERASYONLARDA ARAMA KAYDI BULUNAN 2️⃣5️⃣5️⃣4️⃣ FİRARİ YAKALANDI❗️



Yakalanan şahıslardan:

📌 1️⃣2️⃣’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,

📌 9️⃣1️⃣’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı,

📌 2️⃣4️⃣5️⃣1️⃣’inin ise 0 ile 5 yıl… pic.twitter.com/9rAs9WkUXF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 8, 2023