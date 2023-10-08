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Bakan Yerlikaya: 2 bin 554 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, ‘Kahramanlar’ operasyonları kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, ‘Kahramanlar’ operasyonları kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'sinin 10 yıldan saha uzun zamandır arandığı, 91'nin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2451'inin ise 0 ile 5 yıldır arandığı tespit edildi. 

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