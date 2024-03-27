Bakan Özhaseki'den 1994 sonrası belediyecilik vurgusu!

Bakan Mehmet Özhaseki, Sinop temasları kapsamında Erfelek ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, 1994 yılının yerel yönetimler ve belediyecilikte bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi. İstanbul'da öğrenciyken karşılaştığı belediyeciliği anlatan Bakan Özhaseki, “Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da, ben de Kayseri'de adaylık. İstanbul’da sular akmazdı, bu da kimsenin umurunda olmazdı. Her yerde çöp dağları vardı. O dönemde bizler ‘Çalışacağız, gece gündüz demeden gayret edeceğiz ve sizlerin duasını alacağız. Kimseyi ayırmayacağız, mazeret de üretmeyeceğiz.’ diyerek başladık ve ahdimizde de durduk. Sizler, Allah razı olsun hem genelde hem yerelde Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarına destek verdiniz. Bizler de bugünlere hizmetlerle geldik.” diye konuştu.

“YATIRIM ÜSTÜNE YATIRIM YAPACAĞIZ”

Erfelek ilçesine de birçok yatırım yaptıklarını ifade eden Bakan Özhaseki, ülkenin her köşesine hizmet götürdüklerini söyledi. Bakan Özhaseki, “Emin olun, ülkenin en ücra köşesindeki beldede de eserimizi görürsünüz. Biz bu şekilde kalkınacağız, başka çaremiz yok. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Yatırım üstüne yatırım yapacağız. Bu gayeyle zaten çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle devam edeceğiz.” dedi.

Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun’un senelerce ilçeye yaptığı hizmete herkesin şahit olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, “Eğer bu hizmetler devam etsin, daha da iyileri yapılsın diyorsanız, biz yanınızdayız. Kolunuza gireceğiz ve sizlere destek vereceğiz.” şeklinde konuştu.

Bakan Mehmet Özhaseki, SKM programının ardından Sinop Valiliği ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Seçim bürosuna geçen Bakan Özhaseki, burada Sinoplulara hitap etti. Bakan Özhaseki, AK Parti seçim bürosu ziyaretinin ardından esnafı da ziyaret etti.