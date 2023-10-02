Bakan Özhaseki: “Terör amacına ulaşamayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Teröristler ve onları taşeron gibi kullanan güçler amaçlarına ulaşamayacaklar. Kahraman güvenlik güçlerimiz yurtiçindeki ve yurtdışındaki operasyonlarla terörün kökünü kurutuyor. Terör örgütü bitme noktasına geldiği için böyle eylemlerle canımızı yakmaya çalışsa da nafile, kahramanlarımız oyunlarını bozuyor. Hiçbir terör örgütü bir daha ayağa kalkamayacak. Biz bu memlekette kardeş olarak yaşamaya devam edeceğiz.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da Sultangazi Belediyesi tarafından 19 dönümlük bir alan üzerine inşa edilen, içerisinde kitap kafe, yürüyüş yolu, oyun grubu, spor ve piknik alanları bulunan Fazlı Hayırlıoğlu Parkı'nın Açılış Töreni’ne katıldı.

Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Özhaseki, AK Parti iktidarı olarak 21 yılda yepyeni bir belediyecilik anlayışına imza attıklarını ifade ederek, şehirleri ihya etmenin önemine vurgu yaptı. Kayseri'den belediye başkanı adayı olduğu dönemleri hatırlatan Bakan Özhaseki, "Biz hep dedik ki, ‘biz hizmet edeceğiz. Biz hiç kimseyi birbirinden ayırmayacağız. Particilik asla yapmayacağım. Mazeret de üretmeyeceğiz. Deli gibi çalışacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız.’ Emin olun böyle yola çıktık. Aradan geçen onlarca yıl boyunca da bu prensiplere sadık kalarak belediyecilik yapmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği her ilde yüzlerce yeni hizmetin açılışını yaptığını söyleyen Bakan Özhaseki, "Geçmişte birçok başbakanın küçücük tesisler için gittiği dönemleri çok iyi biliriz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bir ile gidiyor, en az 100 açılış birden yapılıyor." dedi.

"100 milyon metrekare millet bahçesi hedefimiz var"

Geleceğe yemyeşil bir Türkiye bırakmak için projeler ürettiklerini belirten Bakan Özhaseki, "Yeşil alanları bolca yapmaya çalışıyoruz. Bakanlık olarak Türkiye'de 100 milyon metrekare millet bahçesi hedefimiz var. 81 milyon metrekare yeşil alanı da yapmaya devam ediyoruz. İnşallah 100 milyon metrekareye tamamlayacağız. İstanbul'da da 50 bölgede millet bahçesi projemiz var. Bunlar bittiği zaman İstanbul bir başka güzel olacak." diye konuştu.

“Terörü besleyenler ve destekleyenler aynı”

Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin jeopolitik konumu gereği deprem ve terör gibi iki büyük problemi olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin cennet gibi bir vatan olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, "Fakat iki tane dezavantajımız var. Biri terör. İkincisi de ne yazık ki depremsellik.” dedi. Çukur eylemlerini hatırlatan Bakan Özhaseki, “Çukur eylemlerinde masum insanların evlerini yıktılar, yaktılar. Şehirleri tahrip ettiler. FETÖ adında başka bir örgüt de dini duyguları istismar edip milletimizi kandırdı. DHKPC, DEAŞ gibi diğer terör örgütlerinin de hedefi, isteği aynı. Bunları destekleyen de, besleyen de aynı odak. Bütün terör örgütleriyle ve arkasındaki güçlerle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.” dedi.

"Terörle mücadelemizde son safhaya geldik"

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef alan terör eylemini de değerlendiren Bakan Özhaseki, "Teröristlerle mücadelemizde son safhaya geldik. Dün İçişleri Bakanlığımıza bir saldırı düzenlediler değil mi? Amaçlarına ulaşamayacaklar. Arada bir böyle hareket yaparak güya canımızı yakmaya çalışıyorlar. Ama şunu bilin; “Teröristler ve onları taşeron gibi kullanan güçler amaçlarına ulaşamayacaklar. Kahraman güvenlik güçlerimiz yurtiçindeki ve yurtdışındaki operasyonlarla terörün kökünü kurutuyor. Terör örgütü bitme noktasına geldiği için böyle eylemlerle canımızı yakmaya çalışsa da nafile, kahramanlarımız oyunlarını bozuyor. Hiçbir terör örgütü bir daha ayağa kalkamayacak. Biz bu memlekette kardeş olarak yaşamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"İstanbul'da 188 yerde kentsel dönüşüm devam ediyor"

Bakan Özhaseki, Türkiye topraklarının yüzde 66'sının birinci derecede deprem riski taşıyan bölgede olduğunu söyledi. Depreme karşı sağlam konutlar yapılması gerektiğinin altını çizen Bakan Özhaseki, "2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdiler. Yasa çıkardılar. O günden bu yana İstanbul'da binlerce konut yıkıldı. İstanbul'da şu anda da 188 yerde kentsel dönüşüm devam ediyor. Genellikle AK Partili kardeşlerimiz, Cumhur İttifakı belediyelerimiz her bir alanda bu kentsel dönüşüme devam ediyorlar. Bize düşen de bir an önce buradaki konutlarımızı sağlıklı ve güvenli hale getirmek." dedi.

"200 binden fazla konutun ihalesi yapıldı"

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Bakan Özhaseki, deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Bizim bu gayretlerimizle şu anda çadırlarda kimse kalmadı. 680 bin evin yarısını bir sene içerisinde, diğer yarısını da ikinci sene kendilerine teslim edeceğiz. Şu anda zaten 200 binden fazla konutun ihalesini yaptık. Yapımı devam ediyor. Bir ay sonra o evleri yavaş yavaş teslim etmeye başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi en fazla 2 sene içerisinde oradaki konutları da teslim edeceğiz."