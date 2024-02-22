Bakan Özhaseki: “‘Mis gibi evler veriyoruz’ dedim, beyefendilerin zoruna gitmiş”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 307 bin konutun inşaatının hızla devam ettiğini belirterek, “Bu ay ve önümüzdeki ay devam edecek törenlerle 75 bin deprem konutunu vatandaşa teslim edeceğiz. ‘Mis gibi evler veriyoruz.’ dedim. Beyefendilerin zoruna gitmiş. Bir genel başkan çıkmış, ‘Daha 20 tane ev dağıttılar. Neredeymiş’ diyor. Allah sizi ıslah etsin. ‘Eğer evleri görmek istiyorsanız, yanınıza düşeceğim tek tek sizi gezdireceğim’ diye davet ettim. Hiç kimse gelmiyor. Ne olur şu deprem üzerinden siyaset yapmayın. Kirli dilinizi bir çekin. Arılar gibi çalışıyoruz. Şu anda 110 bin insan orada, 950’den fazla şantiyede hizmet ediyor. Soğukta, sıcakta, karda, kıyamette çalışıyor. Bari onların emeklerine saygısızlık etmeyin.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İstanbul’da toplam 5 bin 500 Bağımsız Bölümün Temel Atma ve Yıkım Törenine katıldı. Bakan Mehmet Özhaseki, törende yapığı konuşmada Hatay'da 2016-2017 yılında, Emek-Aksaray Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapacakları zaman nasıl engellendiğini anlattı. Oradaki örgütlerin kentsel dönüşüme mani olduklarını hatırlatan Bakan Özhaseki, “Kentsel dönüşüm yaptırmadılar. 6 Şubat depremi sabahı oradaki arkadaşları aradım. Mahalle tamamıyla yerle bir. Bu işe mani olanlar, ‘Biz kentsel dönüşüme değil, rantsal dönüşüme karşıyız’ gibi buldukları bir sloganla her türlü sorumluluktan kaçanlar ve hiçbir riskin altına elini sokmayanlar bu manzara karşısında acaba azıcık vicdanları varsa sızlıyor mudur?” diye konuştu.

“DEPREM ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYIN”

307 bin konutun inşaatının hızla devam ettiğini belirten Bakan Özhaseki, “Bu ay vereceğimiz konutlar ve önümüzdeki ay devam edecek törenlerle 75 bin konutu teslim etmiş olacağız. Ondan sonra da her ay 15-20 bin konutu vatandaşa teslim edeceğiz. ‘Mis gibi evler veriyoruz’ dedim. Beyefendilerin zoruna gitmiş. Bir genel başkan çıkmış, ‘Daha 20 tane ev dağıttılar. Neredeymiş’ diyor. Öbür genel başkan diyor ki; ‘Kim almış bu evleri? Ben hiç görmedim. Herhalde akrabalarına veriyorlar, AK Partililere veriyorlar.’ Ya Allah sizi ıslah etsin. Ne olur şu deprem üzerinden siyaset yapmayın. Kirli dilinizi bir çekin. ‘Eğer evleri görmek istiyorsanız, yanınıza düşeceğim tek tek sizi gezdireceğim’ diye davet ettim. Hiç kimse gelmiyor. Ne olur şu deprem üzerinden siyaset yapmayın. Kirli dilinizi bir çekin. Arılar gibi çalışıyoruz. Şu anda 110 bin insan orada, 950’den fazla şantiyede hizmet ediyor. Soğukta, sıcakta, karda, kıyamette çalışıyor. Bari onların emeklerine saygısızlık etmeyin.” şeklinde konuştu.

“ÇÖZÜMÜN ADI, KETSEL DÖNÜŞÜM”

İstanbul’da 1,5 milyon riskli yapı bulunduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, depreme karşı tek çözümün kentsel dönüşüm olduğunu belirtti. 600 bin yapının ise acil dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Özhaseki şunları söyledi:

“2000’den önce yapılmış olan, eski statüye göre tam uygun yapılsa bile, mevzuata aykırı bir şey yapılmasa bile, İstanbul'da bir an önce değişmesi, dönüşmesi icap eden 600 binden fazla yapı var. Peki hepimize düşen nedir? Bir an önce o eski yapılarımızı dönüştürmek. Bunun için seferberlik başlattık. Bir taraftan İstanbul'da kamu arazilerini tespit ettim. Oralarda inşallah 400 bine yakın konut yapacağız. Buna bu yaz itibarıyla büyük ihtimalle başlarız. Bir taraftan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası başlatıldı.

O zaman; ‘Bu seçim kampanyası. Siz bunu böyle vermezsiniz, yapmazsınız.’ dediler. İstanbul için gerekliydi. Şartlarını belirledik. 1,5 milyonluk hane başı, hibe ve yarısı çok cüzi faizli, uzun vadeli bir kredi paketi açıkladık. İstanbul'un dönüşümü için bütçemiz tam 485 milyar lira. Bunu sadece ‘Yarısı Bizden’ kampanyası için harcayacağız.”

“BİZ HİZMET PEŞİNDEYİZ”

Bakan Özhaseki, 15 gün kadar önce İstanbul’da 5 binden fazla konutu yıkıp yeniden yaptıklarını hatırlatarak, “Yine 5 binden fazla konutu hem yıkacağız hem yapmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, biz hizmet peşindeyiz. İşi durdurmak iyi bir yöneticilik işi değil.” şeklinde konuştu. Bakan Özhaseki, İstanbul’un dönüşümü için ekiplerin 319 yerde çalıştığını kaydetti.

“SON DÖNEMDE ALGI BELEDİYECİLİĞİ MODA OLDU”

Son dönemde algı belediyeciliğinin modaya dönüştüğünü vurgulayan Bakan Özhaseki, “Ajanslarla anlaşıyorlar. Milyarlarca lira para veriliyor. Troller ordusu tutuluyor. Sosyal medyada ‘Sövün buna’ diyorlar, sövmeye başlıyorlar. ‘Övün beni’ diyor adam, övüyor. ‘Ben öyle büyük bir adamım ki bana belediye başkanlığı dar geliyor. Ben genel başkan olmalıyım, cumhurbaşkanı olmalıyım.’ diyorlar. Önce kendi işini yap. Bu insanlar seni başkan olarak seçiyor. Bundan büyük şeref olur mu? Dileriz ki, bu işi bilen bir kardeşimiz İstanbul’da işin başında olsun. Kol kola girelim buraya hizmet edelim. Bugün 5 bin 500, gelecek hafta 5 binden fazla yıkım ve yeniden yapım devam edecek. Bütün konutlarımızı güvenli hale getireceğiz.” dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un da katıldığı programda konuşmaların ardından yıkım ve temel atma töreni yapıldı, diğer ilçelerle canlı bağlantı kuruldu. Protokol üyelerinin katılımı ve dualar eşliğinde butonlara basılarak tüm noktalarda aynı anda çalışmalar başladı.

İSTANBUL’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Kartal Yunus Mahallesi’nde 2.550, Tuzla Mavi Okyanus’da 149 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 2 bin 699 bağımsız bölüm yıkıldı. Yine Yarısı Bizden kampanyası kapsamında Bahçelievler’de 207, Şişli’de 75, Üsküdar’da 16 ve Kadıköy’de 34 olmak üzere 332 bağımsız bölüm yıkıldı. Eyüp İslambey Mahallesi’nde 653, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya’da 665, Bağcılar THY Sitesi’nde 691, Kartal Orhantepe Mahallesi’nde 429 olmak üzere toplam 2 bin 438 bağımsız bölüm ile Yarısı Bizden kampanyası kapsamında Küçükçekmece’de 16, Tuzla’da 11 ve Zeytinburnu’nda 4 bağımsız bölümün temeli atıldı. Böylelikle İstanbul’da toplam 5 bin 500 bağımsız bölümün temel atma ve yıkım töreni gerçekleştirildi.

“YEŞİL ALANLARIMIZI ÇOĞALTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, Temel Atma ve Yıkım Töreni’nin ardından Altınşehir Millet Bahçesi Hizmete Alım Törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, yeşilin çoğaltılması gerektiğine vurgu yaparak, “Bir taraftan yeşili çoğaltarak, korunan alanları çoğaltmaya çalışıyoruz bir taraftan da bu yeşil alanlar bizim korunma alanlarımız, depremde sığınma alanlarımız oldu. Millet Bahçesi Projelerimiz, Türkiye çapında 503 tane. 230’unu teslim ettik. 270’inin yapımı da devam ediyor. İnşallah onları da kısa sürede bitiririz.” dedi.