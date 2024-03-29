Bakan Özhaseki: Kapımız kentsel dönüşüm için sonuna kadar açık

Bakan Mehmet Özhaseki, Kütahya programı kapsamında Tavşanlı’da İlçe Mitinginde halka hitap etti. Bakan Özhaseki, Türkiye’nin temel meselesinin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayarak, muhalefet partili belediyelere çağrıda bulundu. Bakan Özhaseki, “Yine ilan ediyorum. Kentsel dönüşüm yapmak istiyorlarsa Bakanlığımızın bütün imkanları sonuna kadar açık. Ama yok, yok, yok.” diye konuştu.

“KAPIMI BİR ALLAH’IN KULU KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN ÇALMADI”

Kentsel dönüşümün Türkiye için esas olduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Türkiye'nin her yerinde yapılması lazım. Geçenlerde İzmir'e gittim. Dedim ki ‘25 senedir burada CHP var. İzmir, deprem bölgesinde ama 25 tane binayı değiştirip dönüştürdüler mi? Hayır. 25 değil, 25 bin, 250 bin yapmaları lazım. Fakat yapmıyorlar. Peki biz destek vermiyor muyuz? A'dan Z'ye ne kadar parti varsa, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, sonuna kadar kapımız açık. Çünkü bu ülke bizim ülkemiz. İnsan, bizim insanımız. Deprem geldiği zaman kimseye kimlik sormuyor. Partisine, dinine bakmıyor. O yüzden gelin birlikte yapalım. Fakat daha bir Allah’ın kulu kapıyı çalmadı.” ifadelerini kullandı.

“BİZLERE FIRSAT VERİRSENİZ, BİZ NE GEREKİRSE TAVŞANLI İÇİN YAPARIZ”

Kütahya’da neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgileri Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ile görüştüğünü anlatan Bakan Özhaseki, “Yerin altındaki otoparkı da, pazar yerini de, üstüne güzel bir meydan projesini anlattı. Ancak, maliyet bizim Tavşanlı Belediyemizin gücünün çok üstünde. Peki ne lazım? Destek lazım. Bunu kim yapacak? Elbette ki Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları yapacak. Allah'ın izniyle bizlere fırsat verirseniz biz de bu işleri yaparız. Burada güzel, sizin de iftihar edeceğiniz bir meydan ortaya çıkar.” diye konuştu.

“DERTLERİ TAYYİP ERDOĞAN GİTSİNDE NE OLURSA OLSUN”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin tutumunu da değerlendiren Bakan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

“2 tane ittifak vardı. Birisi bizim Cumhur İttifakı. Diğeri de 6’lı mı, 7’li mi, 9’lu mu, 10’lu mu, belirsiz bir şey. Bizim özümüz, sözümüz birdi. Bizim üzerinde ittifak ettiğimiz en önemli konu bu vatanın bölünmez bütünlüğü idi. Bayrağımızdı, ezanımızdı. Biz böyle kol kola girdik, çalıştık. Karşıdaki altılı gruba diyorduk ki ‘Bak yalan söylemeyin. Masanın altında PKK var. Kafasını uzatıyor. Siz 7’lisiniz.’ Sonra dünyanın en başarısız 2 tane belediye başkanı var; İstanbul ve Ankara'da. Daha taş üstüne taş koymadılar. 2 tane başarısız belediye başkanını da dahil ettiler 9 oldu. Sonra Kılıçdaroğlu, adamın birine İçişleri Bakanlığı'nı teklif etmiş. MİT'i vermiş. Oldu mu 10. Değerli arkadaşlar herkes elini vicdanına koysun. Bu 10 kişinin hiçbiri birbirine benziyor mu? Sosyal olaylara bakışları, siyasi meseleler hakkındaki kanaatleri, ekonomi, askeriye konusundaki düşünceleri birbirine benziyor mu? Bunlar birbirini de sevmezler, birbirlerinden de nefret ederler. Peki bu benzemezler çetesi nasıl oldu da bir araya geldiler? Bunları bir arada tutan şey Recep Tayyip Erdoğan’dı. Onların derdi, Erdoğan gitsin de ne olursa olsun.”