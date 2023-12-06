Bakan Özhaseki: “İstanbul’u depreme hazırlacağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1,5 milyon civarında da iş yerimiz var. Bunlar arasında 600 bin kadar konut çok riskli görünüyor ve bir an önce değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Bunun yapılması için elzem olan tek şey, kentsel dönüşüm. Bu sebeple de bir kaç aydır büyük çaba içindeyiz. İstanbul gibi gözbebeğimiz bir şehri depreme hazırlayacağız.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, canlı yayınında deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ve İstanbul’un dönüşümü konusunda açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinde en çok hasar gören şehirlerden biri olan Malatya’nın İkizce ilçesinde gerçekleşen yayında Bakan Özhaseki, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu belirterek, fay hatlarına yakın olmayan bölgelerde özenli konutlar yapılması gerektiğini söyledi.

“AŞAĞIDA MÜTHİŞ BİR GÜÇ VAR, ONUNLA SAVAŞAMAYIZ”

Türkiye’de deprem gerçeğinden hareketle sağlıklı binalar inşa etmenin bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Aşağıda müthiş bir güç var. Bu güç hepimizin gücünün çok üstünde, onunla savaşamayız. Onu bilmeli ve ona uygun şekilde hareket etmeliyiz.” dedi.

“TÜM KÖYLERDE 6 AYDA KONUTLARI TESLİM EDECEĞİZ”

Deprem bölgesinin yeniden ihya ve inşası için başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi için 250 bine yakın müracaat olduğunu söyleyen Özhaseki, “Ruhsatları alan, inşaatlara başlayanlar var. Köy evlerine de başlıyoruz. Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’nda hocalarımızın aldığı güzel bir karar var, 'çelikten yapı yapın' dediler. Şu anda inşaatlar başladı. 51 bin civarında ihale yapacağız ve 6 ay gibi sürede bütün köylerde teslim edeceğiz. Depremden herhangi bir şekilde etkilenmesi söz konusu olmaz, yıkılması söz konusu olmaz. Bu konutlar depremde yıkılmaz, vatandaşlarımıza bu konutları 6 ayda teslim edeceğiz.” açıklamalarını yaptı.

“PRENSİP OLARAK KONUT TESLİM SÜREMİZ 1 YIL”

Malatya İkizce’deki rezerv alanda 8 bin 807 konuta başlandığı bilgisini veren Bakan Özhaseki, Battalgazi ve Yeşilyurt’ta da 25 bin konut yapılacağını ifade etti. Bakan Özhaseki, “Gelecek sene, bu konutları teslim etmeye başlayacağız. Konutları peyderpey vermeye devam edeceğiz. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta da eski terminal binasının yıkılıp, yerine yeni ve kimlikli yapılar inşa edeceğiz. Prensip olarak inşaatlarımızda süremizi 1 yıl veriyoruz. 6 Şubat’tan sonra 3-5 ayda temel atmaya başladık. Deprem konutlarının ihalesini alan müteahhitlere ‘Siz binayı 1 sene sonra vereceksiniz’ diyoruz. Çelik köy konutlarına da 6 ay süre verdik. 200 bin konuta başlamıştık, yılbaşına kadar 46-47 bin konut veriyoruz.” şeklinde konuştu.

“SON DEPREMDE, TOKİ KONUTLARI SINIFI GEÇTİ”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde TOKİ konutlarında çatlak dahi olmadığını belirten Bakan Özhaseki, “Senelerce TOKİ konutlarını kötülediler. 1999 depreminde sınıfta kalan binalar, kamu binalarıydı. Aradan 20 yıl geçti, bizim hükûmetimiz döneminde, sınıfı geçen binalar kamu binaları ve TOKİ konutları oldu.” dedi.

“İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLACAĞIZ”

Olası Marmara depremi ve İstanbul’un depreme hazırlığı konusunda da yöneltilen soruları cevaplayan Bakan Mehmet Özhaseki, “İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1,5 milyon civarında da iş yerimiz var. Bunlar arasında 600 bin kadar konut çok riskli görünüyor ve bir an önce değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Bunun yapılması için elzem olan tek şey, kentsel dönüşüm. Şu ana kadar dünyada kentsel dönüşüm dışında başka bir formül bulunamamış. Bunun için de büyük çaba içindeyiz. İstanbul gibi göz bebeğimiz bir şehri depreme hazırlamak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“DEVLET KİMSENİN MALINA ÇÖKMEZ”

Kentsel Dönüşüm Yasası ve rezerv alan konularında değerlendirmelerde bulunan Bakan Özhaseki, “Kentsel Dönüşüm Yasası hazırlanırken herkesin bilgisi vardı. Rezerv alanlarda aşmaya çalıştığınız bir tabir var. ‘Yeni yerleşim alanı’ diye bir tabir geçiyor. Onun kaldırılmasıyla ilgili bir itirazları olmadı. Meclise geldik; bütün partilere, oradaki muhalefet de dahil, hepsine anlattık. İtiraz olmadı. Nedir bu yeni yerleşim alanı? Eskiden mahkemelerimiz özellikle yeni yerleşim alanı tabirinden dolayı şehirlerin dışındaki alanları rezerv alan kabul ediyorlardı. Şehirlerin içerisinde merkezdeki alanları yeni yerleşim alanı olarak kabul etmiyorlardı. Yürütmeyi durdurma veriyorlardı. O aslında yetki gaspıdır. Bunu da çıkardık oradan. Özellikle istiyoruz ki rastgele hiç işi bilmeyenler gidip de yürütmeyi durdurma verip inşaatların önünü kesmesinler. Kolay değil, çok zor bir iş yapıyoruz. Bizler, rezerv alan olarak hazine alanlarını tercih ediyoruz. Vatandaşın oturduğu yeri neden rezerv alanı ilan edesiniz ki? Devlet kimsenin gidip malını elinden almaz. Biz, 2012 yılından bugüne 2 milyon 200 bin konutu yeniledik. Kimin malına çökmüşüz? Kentsel dönüşümle ilgili bizim tek şartımız; yarıdan bir fazlası ‘evet’ dedikten sonra işe başlamak oluyor. Ben bu çıkan yasanın, önümüze çıkan problemleri ve engelleri aşan, işi hızlandıracak bir yasa olduğuna inanıyorum.” diye konuştu.