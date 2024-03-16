Bakan Özhaseki: "İstanbul’da kentsel dönüşümü yaparsa AK Parti yapar”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkım ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Kentsel dönüşüm her babayiğidin harcı değil. İstanbul’da şu anda 7 yerde yıkım, 7 yerde temel atma var. Neredeyse yapanların tamamı AK Partili. İstanbul’da kentsel dönüşümü yaparsa AK Parti yapar.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, İstanbul programı kapsamında 5 bin 126 Bağımsız Bölümün Kentsel Dönüşüm Kapsamında Temel Atma ve Yıkım Töreni’ne katıldı. Bakan Özhaseki, törende yaptığı konuşmasında, kentsel dönüşümün her babayiğidin harcı olmadığını ifade ederek, “İstanbul’da kentsel dönüşümü yaparsa AK Parti yapar.” diye konuştu.

İstanbul’da 7 yerde yıkım yapıldığı, 7 yerde de temel atıldığını söyleyen Bakan Özhaseki, “Yapanların neredeyse tamamı AK Partili. İstanbul’da kentsel dönüşümü yaparsa AK Parti yapar.” diye konuştu. Bakan Özhaseki, bir ay içinde toplam yıkılıp yapılan yerlerin sayısının 15 bin olduğunu söyledi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK YASALARI GÖZDEN GEÇİRİP, ENGELLEYENLERE KARŞI ÖNLEMLER ALDIK”

Kentsel dönüşümle İstanbul’u yenileyeceklerini ifade eden Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

“Tek çare kentsel dönüşüm, dünyada bu işin başka bir yolu yok. Bizler, kentsel dönüşümü hızlandıracak yasalarımızı gözden geçirip, engelleyenlere karşı kanunlar koyduk. Biz bu konuda hazırlığımızı yaptık. Çöküntü alanları nereler? Zemini sıvılaşan yerler nereler? Belediye başkanlarının bunları tespit edip, vatandaşla görüşmeleri lazım. Sonra da Bakanlığa gelip TOKİ’yle, Emlak Konut’la görüşmeleri lazım.”

“PARALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM YERİNE ALGI OPERASYONUNA HARCIYORLAR”

Muhalefet belediyelerin kentsel dönüşüm yerine algı belediyeciliği için para harcadığını dile getiren Bakan Özhaseki, “Algı için kentsel dönüşüme ayırdıkları paranın iki mislini ayırıyorlar. Bu işin başını İstanbul çekiyor tabii. CHP'li belediyelerde devam ediyorlar. Yapmadığı halde yapmış gibi. Olmadığı halde olmuş gibi. Çalışmadığı halde çalışıyormuş gibi gösterme hünerini, becerisini sunuyorlar.” diye konuştu. Bakan Mehmet Özhaseki, “Depremin siyaseti olmaz. Onlara ‘Size yetki veriliyor, ‘İstanbul’da siz ne yaptınız?’ diye sorun.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan canlı bağlantıyla, kentsel dönüşüm çerçevesinde Zeytinburnu, Esenler, Tuzla, Üsküdar, Bağcılar, Avcılar ve Fatih'te temeller atıldı, Ataşehir, Beşiktaş, Tuzla, Güngören, Ümraniye, Kağıthane ve Bayrampaşa'da ise yıkımlar başlatıldı.