Bakan Özhaseki, her hafta başka bir ilde temel atıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın da katılacağı program ile Erzincan'da bir dizi açılış gerçekleştirecek.

Saat 15.00’te Kızılay Hocabey Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı Konutları Temel Atma tören alanında gerçekleştirilecek programı deneyimli gazeteci kadrosu ile Ajans Haber ekibi de takip edecek.

Ajans Haber Genel Yayın Yönetmeni Erdal Güven, Ajans Haber Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Engin Demir, Ajans Haber Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ümit Kozan ve Proje Koordinatörü Emre Tüzün, Erzincan'da programı takip edecek.

Programda ilk olarak, Kızılay-Hocabey Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel atımı gerçekleşecek.

Ardından Demirkent beldesinde Riskli Alan 80 Daire Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası ve Vasgirt Deresi Millet Bahçesi'nin temelleri atılacak.

Son olarak ise, Katı Atık Aktarma Transfer Merkezi açılışı ile Kemaliye’de tamamlanan 161 konutun ve Refahiye Kayı köyünde tamamlanan 79 adet iskân konutunun tapu teslimi yapılacak.