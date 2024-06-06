Bakan Özhaseki, ÇEVREFEST'in açılışında konuştu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Başkent Millet Bahçesi'nde 4 gün sürecek ÇEVREFEST'in açılışında konuştu.

Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Hareketi" ile geri dönüşümden önemli kazanımlar edildiğini belirten Bakan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır Atık Hareketi" ile bugüne kadar 498 milyon ağacın kesilmekten kurtarıldı, 127 milyon varil petrolden tasarruf edildi ve ülke ekonomisine 185 milyar lira kazandırıldı.

Çevreyi korumak için 3 yeni önlem getirilecek

Özhaseki'nin çevreyi korumak için yeni getirilen projelerin detaylarını önümüzdeki hafta açıklayacaklarını belirterek 3 başlıkta şöyle sıraladı:

1- Halkın denize erişimi "denizler halkındır" sloganı ile sağlanacak.

2-Depozito yönetim sistemi getirilecek. Türkiye'de sadece su içmek için 20 milyar adet plastik şişe kullanıyoruz. Bunlar tabiatta erimiyor. Bir yıl içinde tüm Türkiye'de kendi yazılım yapacağız ve vatandaşlar her atıktan geri dönüşümünü hesaplarına kaydedilmiş bulacaklar.

3- Denizlerde mapa şamandıra sistemi kurulacak. Dünyanın en güzel koylarına sahibiz. Göçek'teki koylar dünyanın hiç bir yerinde yok. Ancak bu koylar büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Tekneler, yatlar bu koylarda rast gele kayalara bağlanıyor, sonra çapa atıyor. Bu çapalar ve atıklar koyların doğal yapısına zarar veriyor.