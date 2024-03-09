Bakan Özhaseki, Bursa'da millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi program ve açılışlara katılmak üzere Bursa’ya geldi. Bursa Soğanlı Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştiren Bakan Özhaseki, konuşmasında şehirlerin hayatını insanoğlunun hayatına benzetti. Bakan Mehmet Özhaseki, "İnsanoğlu, bakımlı, sıhhatli olduğunda, kendine çekidüzen verdiğinde, nasıl ki büyüyen ve gelişen bir yapısı varsa şehirler de aynen böyle. Eğer bu bakımı ihmal ederseniz o şehirler yavaş yavaş gerilemeye başlar. Şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Eğer oradaki mülki idarecilerimiz başta olmak üzere tüm yöneticiler bir araya gelip uyum içerisinde şehri ileriye taşımak için gayret ediyorlarsa, o şehirlerin geleceği aydınlıktır. Bunun en güzel örneklerini biz Bursa’da görüyoruz. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

“500’DEN FAZLA MİLLET BAHÇESİ HEDEFİMİZ VAR”

Türkiye’de iklim değişikliğine yönelik büyük bir mücadele verildiğini belirten Bakan Özhaseki, “Bir taraftan Paris İklim Anlaşması'nda taraf olduk. Bir taraftan 2040 yılına kadar kirletme oranımızı yüzde 41 geriye çekeceğimizle ilgili söz verdik. İklim Kanunu hazırlıyoruz. Uluslararası anlaşmalara tarafız ama bir taraftan da yeşili arttırmaya çalışıyoruz. 500’den fazla millet bahçesi projemiz var. Bunun 234’ünü bitirdik. 250’den fazlasının inşaatları da devam ediyor. Hedefimiz 100 milyon metrekare yeşil alan oluşturmak. Cumhurbaşkanımızın koyduğu bu hedefler doğrultusunda sonuna kadar çalışıyoruz. 100 milyon metrekare yeşil alan hedefimizin şu an yaklaşık yüzde 80’ine ulaştık.” şeklinde konuştu. Bakan Özhaseki, Türkiye genelinde kişi başına düşen 14,21 metrekare yeşil alan miktarını da yüzde 17’ye çıkaracaklarını kaydetti.

“SIFIR ATIK, TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA KAZANDIRMIŞ OLDUĞU BİR MARKA”

Sıfır Atık projesini de dünyaya kazandırdıklarını ifade eden Bakan Mehmet Özhaseki, “Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi bu işin liderliğini üstlendi. Yakından takip ediyor. Dünya bunu kabul etti. 30 Mart da Dünya Sıfır Atık günü ilan edildi. Türkiye'nin dünyaya kazandırmış olduğu bir marka oldu. 2023 sonunda Türkiye'deki tüm atıkların, çöplerin yüzde 35’ini geri kazandık. Bundan elde ettiğimiz gelir 96 milyar TL. Sadece kağıt atıklardan dolayı 432 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu.” dedi.