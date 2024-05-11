Bakan Özhaseki: “AK Parti iktidarında devrim niteliğinde işler yapıldı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de hayırseverler tarafından yaptırılan Yusuf ve Hatice İşgüzar Akıl Küpü Kütüphanesi, İkinci Bahar Evi, Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi ve İsmail Hakkı Durusu Parkı’nı hizmete açtı. Açılışta konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, “Yıllardır hükümet olarak eğitime önem veriyor ve büyük yatırımlar yapıyoruz. 2002 yılında iktidara geldiğimizde eğitime ayrılan bütçe 10 milyar TL’ydi. Şimdi 1,5 trilyon TL.” dedi.

AK Parti iktidarında birçok alanda devrim niteliğinde işler yapıldığını ifade eden Bakan Özhaseki, “Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, enerjide çok şükür hepimizin iftihar edebileceğimiz güzel işler yapıldı.” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri’de ilk olarak hayırseverler tarafından yaptırılan Yusuf ve Hatice İşgüzar Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi’nin açılışına katıldı. Kayseri’de yüzlerce yıldır hayırseverlik geleneğinin devam ettiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Kayserili hemşerilerimiz, büyüklerimiz, dedelerimiz, atalarımız bu memlekette hayır işlemişler.” diyerek, şehrin, Hunad Hatun’dan Nuh Naci Yazgan’a kadar birçok önemli hayırseverlerle anıldığını ifade etti.

“EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE 1,5 TRİLYON TL”

İmkanlar doğrultusunda eğitime yapılan hayrın daha kıymetli olduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki, “İlmi takip edeceğiz, evlatlarımızı yetiştireceğiz. Onlar bilgi ile donanınca da bizlere hizmet edecekler. O yüzden yıllardır hükümet olarak eğitime önem veriyor ve büyük yatırımlar yapıyoruz. 2002 yılında iktidara geldiğimizde eğitime ayırdığımız bütçe 10 milyar TL’ydi. Şimdi 1,5 trilyon TL. Derslik başına düşen öğrenci sayısı neredeyse yarıya düştü. Eğitim konusunda elimizden geleni hep birlikte yapmalıyız.” diye konuştu.

“İFTİHAR EDECEĞİMİZ GÜZEL İŞLER YAPILDI”

Bakan Özhaseki, kütüphane açılışının ardından Kocasinan’da yaptırılan Oruçreis Mahallesi Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi’nin (ASM) ve İsmail Hakkı Durusu Parkı’nın açılışına katıldı. 4 hekimin hizmet vereceği 11 odalı ASM’nin açılışında konuşan Bakan Özhaseki, AK Parti iktidarı döneminde birçok alanda devrim niteliğinde işler yapıldığını söyledi. Bakan Mehmet Özhaseki, “Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, enerjide çok şükür hepimizin iftihar edebileceğimiz güzel işler yapıldı. Bugünküler de onlardan bir tanesi.” dedi.

“BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI KAYSERİ’DE KENDİNİ HİSSETTİRİYOR”

AK Parti iktidarları döneminde sağlığa da güzel yatırımlar yapıldığını vurgulayan Bakan Özhaseki, “Kayseri'de hem devlet hastanemiz hem üniversite hastanemiz hem şehir hastanemiz hem bu tür sağlık polikliniklerimiz sonuna kadar hizmet vermeye devam ediyor. Bir de en güzel tarafı başlarında hizmet eden, yüzlerce doktor kardeşimiz var.” diye konuştu. Bakan Mehmet Özhaseki, Kayseri’deki yeşil alan çalışmalarına da dikkat çekerek, “2 bin 500’den fazla park var. Her yerde pırıl pırıl. Belediyecilik anlayışı Kayseri’de kendini hissettiriyor.” ifadelerini kullandı.