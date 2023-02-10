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Bakan Mahmut Özer'den LGS açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında sınavlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer: "Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır."

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