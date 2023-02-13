Bakan Kurum: Ay sonunda tüm illerde inşaata başlayacağız

Gaziantep'te basın açıklaması yapan Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını duyurdu.

AFAD koordinasyonu olmadan evlerden eşya alınmamalı

Depremzedelere kritik bir uyarıda bulunan Kurum, "Ağır hasarla ilgili süreçte zaten binalarımız yıkılacak. Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı." dedi.

Ay sonuna kadar tüm illerimizde inşaat faaliyetlerini başlatacağız

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşüm projesini başlatacaklarını ifade eden Bakan Kurum, "Ay sonuna kadar tüm illerimizde inşaat faaliyetlerini başlatacağız" açıklamasını yaptı.