Bakan Kurum: Düzce'de sahadayız!

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgedeki çalışmalarına ivedilikle başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün öğle saatlerinde incelemelerde bulunmak üzere Düzce ve Gölkaya ilçesine gidecek.

Bakan Murat Kurum, depremin hemen ardından resmî sosyal medya hesabından yayımladığı geçmiş olsun mesajında,

“Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun.” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, daha sonra yayımladığı mesajında da, “Çevre illerden tüm ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. 37 hasar tespit ekibimiz, mobil laboratuvar aracımız, koordinasyon ve izleme araçlarımız ile Düzce’de sahadayız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hızla hasar tespitleri tamamlayıp adımlarımızı atacağız.” şeklinde açıklamada bulundu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada ise Yapı işleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı İzmir, Konya, Kayseri, Denizli ve Ankara’dan 37 ekibin Düzce’ye ulaştığı bildirildi. İlk etapta aralarında 74 kişiden oluşan mühendis ve uzman 74 kişiden oluşan 37 ekip sahada çalışmalarına başladığı bilgisi verildi. Ayrıca Düzce’de yaşanan depremin Bolu, Zonguldak ve Sakarya illerinde de hissedildiği ve bu bölgelere de ekiplerin gönderildiği ifade edildi. Açıklamada mobil laboratuvar, koordinasyon ve izleme araçlarından oluşan toplam 6 araç ile sahada faaliyetlerin yürütüldüğü aktarıldı.