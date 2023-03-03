Bakan Kurum duyurdu: “İlk Evim, İlk İş Yerim projesi devam ediyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla “asrın felaketi” olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da afet konutları için ilk kazmanın vurulduğunu aktardı.

Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda afet konutlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında inşa edilen konutların da hızla yükseldiğini belirterek, “Malatya Battalgazi’de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1.073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında ‘İlk Evim’ projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. ‘İlk Evim’ de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek!” ifadelerine yer verdi.

“Malatya’da sosyal konutlar da hızla yükseliyor”

Bakan Kurum’un paylaşımında yer alan videoda deprem konutları için istişareler yapılarak, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alındığı belirtildi. Yeni yerleşim bölgelerinde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarının ardından konut yapımına uygun zeminlerde çalışmaların başladığı vurgulanarak Malatya’da ilk kazmanın vurulduğu aktarıldı.

Paylaşımda bir yandan deprem konutları için çalışmaların başladığı belirtilirken, diğer taraftan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ifade edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da yeni yerleşim yerlerinin belirlendiğini ifade eden TOKİ Teknik İşler Daire Başkanı Arif Güney Gültekin, “Malatya’daki alanlar belirlendi. Zemin etütleri yapıldı, projeleri yapıldı ve ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. Deprem konutları yatay mimari zemin artı 3 veya zemin artı 4 olarak yapılacak. Hızlı bir şekilde bir yıl içinde teslim edeceğiz.” dedi.

“11 ilde 11 ayrı master planla çalışılıyor”

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise 11 ilde 11 ayrı master planla çalışılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından her şehrin dokusuna uygun özel konutlar inşa edileceği ifade edildi. Deprem bölgesinde yapılacak afet konutları şehrin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanacak. Binalar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edilecek. Yeni yapılacak konutlarda ise dükkânlar bina altlarında yer almayacak.

Bugün itibariyle 21 bin 244 konutun yapımına başlanıyor. 2 ay içerisinde de 11 ilde 244 bin konutun temelleri atılacak. İnşaat süreçleri merkezlerde, rezerv alanlarda ve köylerde eş zamanlı şekilde yürütülecek.