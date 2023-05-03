Bakan Kurum depremzede çocuklarla “Yükselen Anadolu” için sahaya çıktı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından depremzede çocuklar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi.

Ünlü futbolcuların ve Bakan Murat Kurum’un afetzede çocuklarla birlikte forma giydiği maçta futbolun yıldızları Yükselen Anadolu için bir araya geldi. Bakan Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkezi olan Kahramanmaraş'ın plakası olan 46 numaralı formayla sahada yer aldı. Maçta oyuncuların depremin meydana geldiği 11 ilin plakalı sırt numaraları dikkati çekti.

Cüneyt Çakır’ın yönetiminde Rıdvan Dilmen, Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Emin Bayram, Eren Elmalı, Serkan Asan, Kağan Moradaoğlu, Volkan Babacan, Salih Dursun, Davide Biraschi, Burak Özdemir ve daha birçok isim afetzede çocuklarla birlikte koştu. Özel maç, 20’şer dakika iki devrede 40 dakika sürdü. Maç 3-3 berabere bitti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Bakan Kurum’a madalyalarını takdim etti. Bakan Kurum’da depremzede çocuklara madalya verdi. Bu arada maç sonunda depremzede çocuklara bisiklet hediye edildi.

“Depremin olduğu ilk andan itibaren tüm Türkiye tek yürek olduk ve 11 ilimiz için mücadele verdik”

Bakan Kurum, maç sonrası 11 ilden gelen depremzede çocuklara, futbolculara, teknik adamlara ve emeği geçenlere teşekkür etti. 6 Şubat’ta yaşanan deprem sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha başsağlığı dileklerinde bulunan Bakan Kurum, “Depremin olduğu ilk andan itibaren tüm Türkiye tek yürek olduk ve 11 ilimiz için mücadele verdik. 81 ilimizde 11 ilimiz için bütün kardeşlerimiz ağladı ve herkes 85 milyonluk büyük Türkiye ailesi depremin ilk anından itibaren deprem bölgesindeydik, afetzede kardeşlerimizin yanındaydık. Hızlı bir şekilde inşaat sürecini başlattık. Depremin 15. günü ilk sözleşmelerimizi yaptık, 46. günde temellerimizi attık. Ve 2,5 ayda 132 bin dile kolay konut rakamına ulaştık, inşaatlarını başlattık. İlk yıl 319 bin konutumuzu, ardından 650 bin konutumuzu 11 ilimizde, 11'inimizin kültürüne, demografik yapısına ve oradaki ihtiyaçlara yönelik inşa edeceğiz.” dedi.

“Buradaki ailelerini kaybeden evlatlarımız bizim evladımız, annelerini, babalarını kaybeden yavrularımız bizim yavrularımız”

Bakan Kurum, depremde ailesini kaybeden her çocuğun kendi çocukları olduğunu ifade ederek, “Nasıl Elâzığ’da, Malatya'da, Diyarbakır'da, Trabzon'da, Rize'de, Bartın'daki afetlerde yaptığımız, Antalya, Muğla yangınlarında yaptıysak, yine yükselen Anadolu'muzu hep birlikte ayağa kaldıracağız. Buradaki ailelerini kaybeden evlatlarımız bizim evladımız. Annelerini, babalarını kaybeder yavrularımız bizim yavrularımız. Yine çocuklarını kaybeden kardeşlerimiz bizim annemiz, babamız. Bu anlayışla belki hepimiz farklı takımlara, farklı renklere gönül veriyoruz. Ama acımız tek, acımız ortak. Bugün de işte burada 85 milyon tek yürek olduk. 11 ilimiz için, 11 elimizdeki kardeşlerimiz için buradaydık. Ben tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Buradan 11 ilimize, oradaki kardeşlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Buraya gelen, bugün 11 ilimiz için gönlü kalbi burada olan ve bu coşkuyu bizlerle paylaşan tüm kardeşlerimize, sporcularımıza, çocuklarımıza, yavrularımıza çok çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bakan Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın plakası olan 46 numaralı formayla sahada yer aldı”

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin plakalarının, oyuncuların forma numaralarına yansıdığı karşılaşmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ı temsilen 46 numaralı formayı giydi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, teknik direktörlüğünü Volkan Demirel’in yaptığı 1. Devre Beyaz Takım’da yer aldı. Takımda yer alan profesyonel futbolcular Rıdvan Dilmen, Juan Mata, Batefimbi Gomis ve Eren Elmalı olurken; depremzede çocuklardan takımda yer alan isimler, Abdurrahman Tunç, Ali Rıza Gülergöz, Alperen Durna, Asaf Kutay Çakıl, Emirhan Sat ve Yemliha Yılmaz oldu.

2. Devre Beyaz Takım’da Kağan Moradaoğlu, Volkan Babacan, Salih Dursun, Serkan Asan profesyonel grupta, Bakan Murat Kurum ile birlikte top koşturdu. Birlikte oynadığı depremzede çocuklar ise Mehmet Yılmaz, Muhammed Ali Erdem, Muhammet Akif Binici, Ozan Karademir, Teym Sürani, Yusuf Doğan oldu. Takımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ses benzerliğiyle tanınan Muhammed Nur Nahya da yer aldı.

“TOKİ Başkanı Ömer Bulut Kırmızı Takım’da yer aldı”

Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı 1. Devre Kırmızı Takım’da TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sahaya, depremden etkilenen Elazığ’a atfen 23 sırt numaralı formayla çıktı. Müsabakada, profesyonel gruptan Davide Biraschi, Burak Özdemir, Hamit Altıntop, İsmail Bayazıt, Alexandru Maxim ve Amir Hadzıahmetoviç yer alırken; oyuna katılan depremzede çocuklar Ali Saim Çelik, Abdulkadir Çelik, Abdurrahman Asel, Abdurrahman Boraza, Adil Ateş ve Ahmet Kerem Yeter oldu.

Yine Arda Turan’ın teknik direktörlüğünde olan 2. Devre Kırmızı Takım’da ise eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, profesyonel futbolculardan Berkay Varvar, Emre Bilgin, Yusuf Büyük, Fatih Özgökçen, Emin Bayram ve Ceyhun Fersoy yer alırken; depremzede çocuklar olan Emre Can Görüroğlu, Furkan Mert Akın, Habil Harputlu, Hakan Uzun, Hakan Yücekan ve Mirza Akay aynı takımda sahaya çıktı.