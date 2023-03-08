Bakan Kurum deprem bölgesindeki çalışmaları tek tek açıkladı!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapılacak yeni konutlar, geçici barınma alanlarının inşasındaki son durum, şehirleri yeniden ayağa kaldırma süreci ve İstanbul’da 1,5 milyon konutluk kentsel dönüşüm planına ilişkin merak edilen tüm soruları CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında yanıtladı.

Ahmet Hakan ve Bakan Kurum programı Nurdağı'nda gerçekleştirdi.

Bakan Kurum'ın açıklamalarındaki başlıklar şu şekilde:

Bütün işleri kordinasyon içinde yürütmemiz gerekiyor. Depremden 2 saat sonra hepimiz deprem bölgelerine gittik. Buraya geldiğinizde aklınıza İzmir geliyor, Van geliyor. Ne yapmanız gerektiğini de bir şekilde kurguluyorsunuz. 11 ilimizde eş zamanlı kordinasyon merkezleri kuruldu. Türkiye Afet Yönetme Planı ile AFAD'ın planı ile yürütmek.

Arama kurtarma birinci işimiz, 34 bin ara kurtarma personeli ile 85 milyon vatandaşımızın seferberliğiyle oluştu.

En önemli işimiz iş makinalarıyla arama kurtarma ekipleri ile birlikte hem yurt dışından hem yurt içinden gelenleri yönetmek oldu.

''360 binin üzerinde çadır kuruldu!''

Şu an tüm Türkiye'de 360 binin üzerinde çadır kuruldu. Çadırda 7 kişi 6 kişi kalıyorsa yedek çadır isteyenler var evinin yanına çadır isteyenler var.

Konteyner koyabilmeniz için altyapı koyabilmeniz lazım. Hemen çalışmalara başladık. Çalışmalar tamamlandıkça çadır kentlerdeki vatandaşlarımızı konteyner kentlere alıyoruz.

Enkazın başına çadır kurduk, vatadaşımız soğukta beklemesin çadırda beklesin diye kurduk.

''Eşim Düzce'de depremzedeydi, 1 sene çadırda yaşadı''

Vatandaşları çadırlardan en kısa zamanda konteynera geçireceğiz. Benim eşim Düzce'de depremzedeydi ve 1 sene çadırda yaşadı.

Yığma, çelik, prefabri k malzemelerden konteyner yapıyoruz. Yığma malzemelerin üstüne koyduğumuz huttle'ı da koyuyoruz konteynerların üzerine.

Hedefimiz bir yıl içerisinde ağır hasarlı, yıkık binalarımızın inşasını yürütmek. Önce çadırdan konteynera ardından yeni yapılan binalara geçireceğiz vatandaşlarımızı.

''7 bin 300 personelimiz hasar tespitleri yapabilmek için çalışıyor''

5 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 9 bini aşan personelimiz oldu. Arkadaşlarımız gidiyorlar kordinatlarıyla binaların incelemelerini yapıyorlar. Şu an 7 bin 300 personelimiz hasar tespitleri hızlı bir şekilde yapabilmek için çalışıyorlar.

Hasar tespit çalışmalarında yüzde 90'ı tamamlanan illerimiz oldu. Ancak sonradan olan depremler dolayısıyla, artçı depremler dolayısıyla tekrardan hasar tespite bakmak durumundayız.

Hasar tespit çalışmasında gelinen nokta, 1 milyon 701 bin bina incelendi. 277 bin 971 bina acil, ağır, yıkık ve orta hasarlı olarak tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla güçlendirme yapmadan orta hasarlı binaları da yeniden inşa edeceğiz. Orta hasarlıları da aynı ağır hasarlı binalar gibi yapacağız. 653 bin bağımsız bölümünün sürecini de başlattık.

Deprem bölgesinde 143 bin TOKİ konutumuz vardı. Bir tane vatandaşımızın burnu kanamadı.TOKİ'leri en doğru zemine inşa ediyoruz. Radya temel, depreme karşı üçüncü tekil temeli atıyoruz. Tünel kalıp ile betonarmesini yaptık. Depreme karşı en iyi teknik bu. Normal sisteme göre biraz daha pahalı.

Zemir etütleri, jeoloji araştırmaları yapılıyor. İzmir Bayraklı'da da binalar yaptık. Bayraklı zemin sıvılaşmasının fazla olduğu bir yer.

Artçı depremlerin olması konut yapmaya engel değil.

Kalıcı konutlarımızın ihalelerini depremden 15 gün sonra, 21 Şubat'ta imzaladık. Sahada fiilen çalışmalara başladık. TOKİ başlattığımız 27 bin 849 konut, 650 köy evinin sözleşmeleri yapıldı temelleri atıldı. Önümüzdeki iki ay içerisindeki 309 bin konutun yapımını başlatmak. Toplam ihtiyaç ise 406 bin konut 83 bin köy evi.

Bir yandan da enkaz kaldırıyoruz, ayrıştırıyoruz. Enkazların kaldırılma süreçlerini, 2 ay içerisinde bütün şehirlerimizde yapmayı, bitirmeyi hedefliyoruz.

Tarihi binalarımızı merkeze alacağız. Ne kadar tarihi bina varsa bunları merkeze alacağız. Tarihi yeniden ayağa kaldıracağız.

İstanbul'da 695 bin konut dönüştürüldü,93 bin konutunda yapımı fiilen devam ediyor

Vatandaşlarımız daha iyi şartlarda yaşasın diye yaptık. Bunların hepsini eş zamanlı yürütüyoruz. AFAD'ın koordinasyonunda yapıyoruz. Eş zamanlı çelik prefabrik yapıların kurulumunu başlattık. Burada sadece konteyner yok. Çelik var, tuğla var. Yol, çocuk oyun alanları, kuaför, kreş hepsini yapıyoruz. Eğer kamu mülkiyetinde varsa kamu, değil ise kiralayarak yapıyoruz. E-devletten bir süreç yürütülüyor AFAD koordinasyonunda. Evi hasar görmüş vatandaşlarımıza taşınma yardımı 15 bin TL, ev sahiplerine 5 bin TL, kiracılara 3 bin TL yardım yapılıyor. Vatandaşımıza 'kira yardımı mı, konteyner mi istiyorsunuz' diye soruyoruz. Konteynerde kalmak istiyorsa para yardımı yapmıyoruz.

Daha önceki depremlerde konutları 6 ay sonra teslim ettiğimiz oldu. Biten konutlara etap etap taşınmalarını yapacağız. Ağır hasarlı yıkık binaların tamamını 1 yıl içerisinde inşa sürecini yürütmek istiyoruz. Konteynerden kalıcı konutlara geçilecek.

''1 milyon 700 bin bina incelendi''

5 ilimizde hasar tespit çalışması bitti. 9 bini aşkın personelimiz oldu. Arkadaşlarımız gidip inceleme yapıyorlar. Binaların taşıyıcı sisteminde hasar var mı yok mu, az hasar mı almış, acil yıkılacak mı diye tespit yapıyoruz. Büyük bir çoğunluğu bitti. Artçı depremler yaşıyoruz. Artçı depremler yeniden hasar tespiti yapmamız gerekiyor. 1 milyon 700 bin bina incelendi. Hasarlı VE hasarsız binaları inceledik. Bu 5 milyon 10 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 277 bin 971 binamız ve bunun karışlığı 817 bin 48 bölüm acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olarak tespit edildi. 653 bin konutumuz acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı. Bu binaların tespitini yapıyoruz ve konutların yapımı için süreci başlatıyoruz. Biz depremin ilk günlerinde bir simülasyon yaptık. Orta hasarı saymadık ve 500 bin konutun olacağını öngördük. Az hasarlıları yıkmayacağız. Az hasarlı demek, sıva çatlağı, kapının kırılması gibi şeyler demek. 1 milyon 700 bin binanın 277 bini acil, orta ve ağır hasarlı.

''653 bin konut yapacağız''

Ayakta kalan binaların yüzde 20'si yıkılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız 'Güçlendirme işini yapmayalım, orta hasarlı binaları da aynı ağır hasar gibi güçlendirme yapmadan yeni bina yapıp vatandaşımıza teslim edelim' dedi. Orta hasarlıları da ağır hasarlı statüye koyduk. 653 bin bağımsız yapı yapıp vatandaşa teslim edeceğiz. Bunun için de 1 yıla ihtiyaç var. Daha önce de teslim edeceğimiz konutlar olacak. Ulusal Risk Kalkanı Projesi'nde bilim insanlarının önerilerini alıyoruz. Bu işleri yapan hepsi mühendis ve mimar. Zemin etütlerini yaparak, ayrıntılı jeolojik etütleri yaparak yapıyoruz. Kırıkhan'ı görüyorsunuz. Faya yakın ve yıkımı görüyorsunuz. Zemini buna göre tespit ediyoruz. Sıvılaşma yıkımın etkisini artırmış.

''Hiçbir TOKİ konutu yıkılmadı''

11 ilimizde 143 bin TOKİ konutumuz vardı. 1 tane vatandaşımızın burnu kanamadı. TOKİ yetkin bir kuruluşumuz. Ben de eski bir TOKİ çalışanıyım. Biz sahayı iyi biliyoruz. Bir inşaat nasıl yapılır, nasıl yapılmalı. En doğru zemine, en doğru teknik ile yapıyoruz. Temel sisteminizi ve tekniğinizi doğru seçmeniz gerekiyor. Perdelemenin yoğun olduğu bir sistem ile inşaları gerçekleştiriyoruz. Bu binaların hepsi yapılırken sıvılaşma riski var mı yok mu? Hepsine bakıyoruz. Biz İzmir'de de bina yaptık. Ancak zemin sıvılaşması olduğu için zemin güçlendirmesi yaptık. Hasar alan binalar elbette oldu ancak yıkılan binamız yok. Burada bina görevini tamamlandı vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak.

Yeni yerleşim yerlerinin bütün etütlerini yapıyoruz. Biz de etkin bir denetim sistemi var. Hem arkadaşlarımız, hem de müşavir firmalar var. Bu müşavir firmalar, temel dökülmeden önce kalıbı teslim eder. Uygunluğa bakar. Sonra temel betonu dökülür. Burada herhangi bir sorun var mı, diye kontrol yapılıyor. Sonra kalıba geçilir. Kalıp konur. 'Evet buraya beton dökebilirsiniz' iznini verdikten sonra beton dökülür. Biz çip sistemini getirdik. Betonun nerenin nereye döküldüğünün kaydını alıyoruz. Deprem esnasında hangi beton dökülmüş vs. hepsine bakıyoruz. Numune alıyoruz. Bu numunenin beton dayanımına bakıyoruz. Hem betonun kalitesini kontrol ediyoruz, hem dayanımı sağlıyor mu, sağlamıyor mu ona bakıyoruz.

''Önümüzdeki hafta kalıcı konutların temellerini atmaya başlayacağız''

Kalıcı konutlarımızın depremden 15 gün sonra ilk sözleşmeleri imzaladık. Sahada fiilen çalışmalara başladık. 21 Şubat-8 Mart arasında yapımını başlattığımız 27 bin 849 KONUT, 650 köy evi oldu. Hepsinin sözleşmeleri yapıldı, temel kazıları başlatıldı. Önümüzdeki hafta ilk temelleri atmaya başlayacağız. 2 ay içerisinde hedefimiz 309 bin konutun yapımını başlatmak. Toplam ihtiyaç orta hasarı da koyduğumuzda 406 bin 275 konut, 83 bin köy evi mevcut. 650 bin civarını bulacaktır. Enkazların kaldırılma sürecini 2-3 ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Sağlam bulduğumuz yerlerde bir master plan hazırlıyoruz. En iyi mimarlarla hatta dünyanın en iyi mimarlarıyla birlikte hazırlıklar yapıyoruz. Her ilimizde farklı master planları var.

TOKİ'leri eleştirirlerdi beton binalar diye. Önceki örneklere bakıldığında yöresel mimariyi ön planda tuttuk. En iyi mimarlarla çalışıyoruz. Şehri, yaşayan bir şehir haline getirecek. 1 yıl içerisinde biz öncelikli rezerv alanlarının tamamlanmasını sonra da şehrin içini yapacağız. GYODER'deki mimar ve mühendis arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandıktan sonra tüm illere ziyaretler yaptık. Şehrin ileri gelenleri kimse sanayi , ticaret odasıyla muhtarıyla beklenti nedir, istişare yaptık. Her şey şeffaf.

Deprem izolatörü talimatı

Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde buradaki vatandaşlarımızın omuzundan elini çekmeyecek. Hiçbir sözümüzden geri durmadık. Referansımız geçmişte yaptığımız işler. Her bakanlığımız kurumumuz eşzamanlı çalışmalar yürütüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatını verdi. Kamu binalarının deprem izolatörlü yapılması noktasında çalışma yapılıyor. İzolatör depremin etkisini azaltıyor. Hatay'dan yola çıkacak olursak, kültürümüzün yansıması, tarihi binalarımızı merkeze alacağız. Aslına uygun şekilde tarihimizi ayağa kaldıracağız. Yeni deprem yönetmeliğiyle, tüm tedbirleri alarak binalarımızı yerine yapmak istiyoruz. Tarihi binalarımızın etrafına meydanlarımızı, yeşil alanlarımızı koyacağız. Çevresinde uygun alanlarda zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyecek şekilde planlama yapacağız. 1 yıl içerisinde etap etap konut teslimini yapacağız. Hem rezerv hem merkezde başlayacağız. Rezervde inşaatlarımız başlatıldı. Şehir merkezinde enkaz kalkmasına müteakip 1 yıl hedefi koyuyoruz. 1 yılda bitecekler var, 1 yılı aşacaklar var. Büyük çoğunluğu 1 yıl içerisinde kuracağız. 11 ilde aynı anlayışla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız.

''İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümü tamamlandı''

Ülkemiz Deprem ülkesi. İstanbul'umuzda bu illerden bir tanesi. 1994'te Cumhurbaşkanımız sosyal KONUT anlayışını başlattı. Tüm Türkiye'ye yaydı. 1 milyon 180 bin sosyal konutun yapımını yaptık, teslim ettik. 3.3 milyon konutun dönüşümünü yaptık. Bunlarla potansiyeli ve anlayışı anlatmaya çalışıyorum. İstanbul'da 39 ilçede 695 bin konutun dönüşümü tamamlandı, 93 bin konutun devam ediyor."