Bakan Kurum: "Adıyaman’ımıza ne yapsak az"

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından Adıyaman’da depremzedelere teslim edilen geçici barınma alanlarının anlatıldığı bir video yayımladı.

Videoda, Adıyaman’da TOKİ ve Emlak Konut eliyle yapılan 2 bin 588 bağımsız bölümden oluşan geçici yaşam alanında tamamlanan etaplara ailelerin yerleşmeye başladığını anlatıldı. Örnek geçici barınma alanlarının gösterildiği video paylaşımında, oturma odası, yatak odası, mutfak alanı ve banyo yer alıyor. Vatandaşların kalıcı konutlarına geçmeden önce ikamet edecekleri geçici barınma merkezinde sadece yaşam alanı değil; sağlık ocağı, cami, anaokulu, spor salonları ve sosyal donatılar da bulunuyor.

“Adıyaman’da depremin ardından toplamda 15 bin kişinin yaşayacağı geçici yaşam alanları inşa ediliyor”

Bakanlık açıklamasında, “Depremin yaşandığı bölgelerde alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak teslimine başlanan ve etaplar halinde teslimi devam eden 100 bin geçici barınma alanı ile yarım milyon vatandaşımızın daha sağlıklı ve iyi şartlarda barınabilecekleri yaşam alanlarına taşınması hedeflenmektedir.” denildi.

Adıyaman’da ise depremin ardından toplamda 15 bin kişinin yaşayacağı geçici yaşam alanları hafif çelik ve prefabrik olarak inşa ediliyor. Toplam 313 bin metrekare alana, yaklaşık 3 bin adet bağımsız bölüm yapılacak. Geçici yaşam alanı içerisindeki yapıların her biri 27 metrekare olacak.

“En ince ayrıntıya kadar düşünülmüş. Yani bir ev için gerekli olan her şey mevcut şu an. Kendi evimizde olduğu şekilde yani, aynısı.”

Vatandaşlar, geçici olarak yaşayacakları alanları teslim almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Gayet her şey güzel yerli yerinde. En ince ayrıntıya kadar düşünülmüş. Yani bir ev için gerekli olan her şey mevcut şu an. Kendi evimizde olduğu şekilde yani, aynısı. Çok güzel, çok beğendik, çok mutluyum. Bu kadar hayal etmemiştim. Bayram öncesi büyük bir hediye oldu bizim için. Kim yapmışsa herkesten Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.