Bakan Kurum açıkladı: 156 bin ağır hasarlı bina mevcut!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitinin yapıldığını aktardı.

İnşaat sektörü temsilcilerinin malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını belirten Kurum, "Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un açıklamlarında öne çıkan satır başları şu şekilde:

Hasar tespit süreci önemli, az hasarlı ve yıkık olduğunun tespi de önemli. Bunlar için çalışmalara devam ediyoruz. Kalıcı konutlarla ilgili fay hattına olan mesafe ve zemin kalitesi incelemeleri sonunda yapılacak. Çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'deki inşaat malzemecilerinin fikir ve önerilerini aldık.

200 bin konutumuz arasından etüt çalışmalarımızı tamamladığımız alanlarda ilk konutların sözleşmelerini yaptık. 1797 konutumuzun inşaasına başladık. Bu konutların inşa süreci başladı. Konutlarımız 1 yıl içinde teslim edilecek. Aynı şey köylerimiz için de geçerli ihtiyaç duyulan yerlerde konutlar için çalışmalara başlanacak.

Eşya yardımıyla kira yardımıyla geçici barınma alanlarıyla birlikte şehrin demografik yapısını koruyacağımız anlayaş ile şehirlerimizi kuracağız. Kilis merkezde devam eden 515 konutumuz var. Bu konutların da en kısa zamanda tamamlayıp teslim edeceğiz. Tüm projeler tüm şehirlerde eş zamanlı olarak yürütülecek.