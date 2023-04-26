Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin ilk seferiyle Kırıkkale ve Yozgat'tan sonra Sivas'a geldi. Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda hızlı trenin hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Bakan Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, Sivas'a hızlı trenle geldiklerini ve hayallerin bir bir gerçek olduğunu söyledi.

Ankara'dan Sivas'a 2 saatte gelineceğini, İstanbul'a Sivas'tan 6 saatte gidileceğini ifade eden Karaismailoğlu, "Yollar kısalıyor, mesafeler kısalıyor, sevdiklerimize daha hızlı kavuşuyoruz. 21 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayal edilen her şeyi bir bir gerçeğe dönüştürdük. 14 Mayıs'tan sonra da bütün hayalleri gerçeğe dönüştürmeye hazır mısınız? Sivas hazırsa Türkiye hazırdır." dedi.

Karaismailoğlu, hızlı trenin Sivas'ta kalmayacağını, Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a hızlı trenle gidileceğini belirterek, " O da yetmez, Bakü'ye kadar hızlı trenle gideceğiz. Hayallerimiz, hedeflerimiz büyük. Tek derdimiz var, Türkiye'yi dünyanın lider güçlü ülkesi yapmak. Onun için 21 yıldır çalıştık, 21 yıl istikrar sürecinde pek çok şeyi hallettik. Türkiye doğru zamanda, doğru yatırımlar yaparak dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olmuştur." diye konuştu.

Demir yollarını 13 bin 200 kilometreye çıkardıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 28 bin kilometreye çıkarmak. Aynı bölünmüş yollarda olduğu gibi bizim işimiz hizmet, desteğimizi aziz milletimizden alıyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, güçlü iradesi sayesinde koşmaya devam edeceğiz. Bizler, sizden alacağımız bu büyük destekle daha fazla çalışacağız. Tek derdimiz var, milletin derdiyle dertlenmek. Milletten oy alıp millete bakmayanlara sandıkta en büyük dersi vermeye hazır mısınız? Türkiye düşmanlarının desteklediği ittifakları sandıkta boğmaya hazır mısınız? İşte bu ses, işte bu güç bizi uçuracak. Ankara-Sivas hızlı trenimiz hayırlı olsun. Yarın ayrıca Sivas -Samsun trenimizi de başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."