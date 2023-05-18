Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Memurlara kira desteği!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu memurlara kira desteği vereceklerini açıkladı. Çavuşoğlu, Antalya'da bir otelde Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde sandığa giderek özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs'a kadar hedefleri doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye Yüzyılı için Hep Birlikte" diyerek sahada olacaklarını aktardı.

Çavuşoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde Antalyalının yüzde 89,35 gibi yüksek bir katılım oranıyla demokrasi şölenine katkı sağladığına işaret ederek, YSK'nin ilan ettiği sonuçlara göre AK Parti olarak vekil sayısını koruduklarını, ittifak ortağı MHP'nin vekili sayısının arttırmasıyla da Cumhur İttifakı olarak 8 vekile yükseldiklerini bildirdi.

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı oy oranını yüzde 40'ın üzerine getirdiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, kentin yatırımlarını, projelerini hep birlikte takip edecek, sorun ve problemlerine birlikte çözüm aramaya devam edeceklerini kaydetti.

Memura kira desteği

Kampanya sürecinde vatandaşların en çok dile getirdiği ve çözüm için çalışma başlattıkları üç soruna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya- Ukrayna savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz- talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil; fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız.

Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp, arz- talep dengesini sağlayacağız. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması. Tarım Bakanlığı'mızla bunu görüşerek, hemen bir çalışmaya başladık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız. Üçüncü olarak elektrik altyapısındaki eksikleri gidermek için çalışmaları başlattık" dedi.