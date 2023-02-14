Bahçeli, deprem bölgesine gidiyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bin nasihat fayda etmiyor ama yeri geliyor bir musibet kendimize gelmemize vesile oluyor. Milli birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenmemiz gereken dönemdeyiz. Yara bere içindeyiz ama mutlaka iyileşeceğiz. Manevi bir imtihandayız ama bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız.

Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Sarsıldık fakat düşmeyeceğiz. Şer kumpanyalara şahit olduk. Enkazın üzerinde tepinen utanmazlara her dönemde şahitlik ettik. İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan fukaralarını öfkeyle izledik.

Türkiye'miz devasa bir felaketin pençesindedir. Çetin bir sınav ve sınamadan geçiyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen ikiz depremler 110 bin kilometrekarelik bölgede 10 ilimizi, 113 ilçemizi, 6514 köyümüzü vurmuştur.

Bilim insanları bu ikiz depremin 500 atom bombası gücüne denk düştüğünü ileri sürmüştür. Her gün acılarımıza yenileri eklenmiştir. Şehirlerimiz harap olmuştur.

MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illerimizi ziyaret etmek için makul bir zaman kollamışımdır. Şimdi o vakit gelmiştir, yola düşmenin vaktidir. Çalışmaların aksamasına izin vermeden depremzedelerimizi tek tek ziyaret edeceğim.

Felaketin derece düzeyi büyük olunca ister istemez arama kurtarma çalışmalarında bazı eksikler yaşanmaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun böyle yıkıcı bir afetle başa çıkmak kolay değildir. O gelmedi o yetişemedi demek deprem kadar yıkıcıdır. Peşin hükümlü zihniyetlerden tiksindik. Gerçekleri çarpıtan iğne ile kuyu kazar gibi yapılan çalışmaları sulandırmaya çalışan sahtekarları biliyor, görüyor ve nefesimizin ensemizde olduğunu biliyoruz.

Baraj patladı yalanını servis edenler, afet bölgesinde neyin peşindedir? Devletin yapamadığı ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılara düşmüştür. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti aciz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır?

Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en sağlıklı yoldur. Felaket günleri ballandıra ballandıra magazin konusuna dönüştürenler insanlıktan yoksundur. Birilerinin çıkıp şöhret devşirme peşine düşmesi erdemsizliktir. Hele bir enkazımızı kaldıralım, sırtımıza yapışan kenelerle işte o zaman hesaplaşacağız.

Depremin etkilediği 10 ilimizi kapsamına alan OHAL kararını destekledik. Üniversitelerin 3 aylık uzaktan eğitimine sıcak bakıyoruz. Türkiye yıkılmışken hala uzaktan eğitime koro halinde karşı çıkanlar sorumsuz ve hastalıklı ruhlardır.

Öte yandan yağma ve talan yapan namussuzların vatandaşlıktan çıkartılması, şayet yağmacılar sığınmacıysa hemen ülkelerine gönderilmeleri değerlendirilmelidir"