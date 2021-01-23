Bahadır Erdem: Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, TV100 kanalında Saynur Tezel'in sunduğu bir programa katıldı.

Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına destek veren Erdem, Demirtaş'ın kendisini ilgilendirmediğini öne sürdü. Erdem, AİHM'in tepki çeken kararının yerine getirilmesini istedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den Selahattin Demirtaş çıkışı:



"Ben bir hukukçu olarak diyorum ki Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı." pic.twitter.com/cACVIG6lk7 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 22, 2021

"DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI"

Türkiye'nin AİHM'le sözleşmesini hatırlatan Erdem, skandal açıklamalarına şöyle devam etti:

"Demirtaş'ın Demirtaş olması ya da HDP'nin eski Genel Başkanı olması beni ilgilendirmiyor. Ben hukukçu olarak şunu söylüyorum; AİHM bir karar verdiyse, sözleşmede de bir hükmümüz varsa siz ona uyarsınız. Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı. Çünkü sözleşme bunu söylüyor."